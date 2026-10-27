Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng chất lượng tổng hợp, dự báo, chia sẻ thông tin; nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước để kịp thời tham mưu đối sách...

Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, nhiều vấn đề ngoài dự báo. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của đất nước phải nhận diện đúng vấn đề, tham mưu chủ động, chính xác và hiệu quả hướng đến mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045 phục vụ trực tiếp hơn việc đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo là cơ chế rất quan trọng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình công tác, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các việc khó, mới, liên ngành nhưng không làm thay các việc mà ban, bộ, ngành đang làm tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” mà Đại hội Đảng XIV đã xác định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước; giữ ổn định để phát triển, phát triển để tăng nội lực và khả năng tự chủ phải được thể hiện trong từng quyết sách của đất nước.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, các cơ quan khi tham mưu các cam kết, thỏa thuận cần bảo đảm rõ ràng, lượng hóa được, đo lường được và đem lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong ngoại giao nghị viện cần đi đôi với đẩy mạnh hợp tác cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, qua đó đảm bảo các thỏa thuận cấp cao được hiện thực hóa bằng những dự án, kết quả cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao nguyên thủ từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV đã được triển khai với nhiều đổi mới, xứng tầm nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại, góp phần phục vụ thiết thực lợi ích quốc gia – dân tộc và nâng cao uy tín, vị thế đất nước.

Trước những chuyển động rất nhanh của tình hình thế giới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cần bảo đảm sự chủ động chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, các kênh đối ngoại cần tiếp tục bổ trợ cho nhau và mở thêm dư địa phát triển cho đất nước.

Nhiệm vụ tới đây là cần đưa các kết quả đã có vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp, mang lại lợi ích cụ thể cho đất nước, đóng góp chủ động, tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới với tư cách thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá thời gian qua, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến về chất lượng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác và tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước. Đối ngoại trên các kênh, các lĩnh vực được triển khai đồng bộ, công tác theo dõi các cam kết, thỏa thuận từng bước chuyển từ kiểm đếm tiến độ sang đánh giá kết quả, làm rõ trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, nhất là trong việc chủ động dự báo chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chuyển hóa các cam kết thành dự án, sản phẩm và thị trường thực tế phục vụ thiết thực đời sống nhân dân; điều phối thống nhất, theo dõi kết quả và đề cao trách nhiệm; chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có tiến độ công tác chuẩn bị APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng chất lượng tổng hợp, dự báo, chia sẻ thông tin; nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước để kịp thời tham mưu đối sách; rà soát, lựa chọn nội dung ưu tiên, cụ thể hóa các bản ghi nhớ (MOU), hiệp định, tuyên bố chung thành dự án, sản phẩm cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, vì lợi ích của nhân dân, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.