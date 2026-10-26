Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày ở TPHCM

TPO - Sau 7 ngày gia đình nhờ cơ quan chức năng, người dân hỗ trợ tìm kiếm, đến hôm nay người đàn ông nghi mất tích tại phường Rạch Dừa, TPHCM, đã được tìm thấy thi thể cách nhà khoảng 30km.

Chiều 26/10, các lực lượng chức năng TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm, xác minh theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân là anh V.X.C (sinh năm 1988) ngụ tại phường Rạch Dừa, TPHCM cho gia đình mai táng.

Hình ảnh anh V.X.C trước khi rời nhà, mất tích, sau đó người nhà và lực lượng SOS Vũng Tàu dò hỏi, tìm kiếm đến khu rừng phòng hộ Phước Hải.

Trước đó, sáng 19/10, anh V.X.C rời nhà đi đến tối không về, sau đó thì mất liên lạc. Gia đình anh C. trình báo cơ quan chức năng địa phương đồng thời nhờ cộng đồng mạng, người dân tìm kiếm thông qua nhận dạng hình ảnh qua camera trước khi anh rời đi.

Sau nhiều ngày nỗ lực dò hỏi, gia đình anh C. đã tìm đến khu vực rừng phòng hộ, phường Phước Hải để tìm kiếm. Tại đây người nhà, cùng nhiều đơn vị hỗ trợ tìm kiếm như nhóm SOS Vũng Tàu, người dân xung quanh khu vực, các lực lượng chức năng phân tán tìm kiếm nhiều ngày.

Đến sáng 26/10, nạn nhân được người dân phát hiện tại khu vực trên nên trình báo đến cơ quan chức năng và người nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.