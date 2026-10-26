Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định nếu kết nối tốt, Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.

Kết nối để hình thành chuỗi sản xuất chung

Chiều 26/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng tham dự, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức, ngay sau khi hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng kỳ vọng các cam kết giữa lãnh đạo hai nước sớm được cụ thể hóa thành những sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có giá trị lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Với vị trí của Ba Lan tại Trung và Đông Âu, của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư.

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi, ưu đãi.

Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BCT.

Thủ tướng nhận định, nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.

“Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để hợp tác tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn định hướng lớn, trước hết là nâng cao chất lượng hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào các ngành thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn và quy chuẩn. Các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với bộ, ngành cần được phát huy, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hằng năm.

Về giao thông, vận tải, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu đa dạng hóa kết nối hàng không, đường biển; sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải biển Á - Âu truyền thống, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Cùng với đó, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững. Thủ tướng đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nhân lực tại chỗ, đầu tư dài hạn với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Ba Lan muốn cùng Việt Nam phát triển công nghệ

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kinh nghiệm và tiềm năng của hai nước có thể bổ sung cho nhau, tạo nền tảng để tăng cường hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: BCT.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh định hướng chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn, với ba lĩnh vực trọng tâm: dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Thủ tướng Ba Lan dẫn trường hợp Tập đoàn Adamed, với mô hình kết hợp vốn, công nghệ, kinh nghiệm của Ba Lan cùng năng lực chuyên gia Việt Nam và tiềm năng thị trường trong nước. Hợp tác có thể mở rộng sang đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất và xuất khẩu thuốc, sản phẩm y tế tới các thị trường trong khu vực.

Với công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, hợp tác có thể bao gồm sản xuất, dịch vụ, đào tạo và công nghệ. Trong ngành vũ trụ, hai bên có thể phát triển giải pháp quan sát Trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh, ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, môi trường và hạ tầng, đặc biệt là kết hợp công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Theo Thủ tướng Ba Lan, doanh nghiệp hai nước cần cùng phát triển sản phẩm, năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động quan trọng của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN. Ba Lan có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang thị trường Liên minh châu Âu.