Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất

Dương Hưng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định nếu kết nối tốt, Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.

Kết nối để hình thành chuỗi sản xuất chung

Chiều 26/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng tham dự, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức, ngay sau khi hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng kỳ vọng các cam kết giữa lãnh đạo hai nước sớm được cụ thể hóa thành những sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có giá trị lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Với vị trí của Ba Lan tại Trung và Đông Âu, của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư.

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi, ưu đãi.

Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

tt.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BCT.

Thủ tướng nhận định, nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.

“Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để hợp tác tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn định hướng lớn, trước hết là nâng cao chất lượng hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào các ngành thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn và quy chuẩn. Các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với bộ, ngành cần được phát huy, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hằng năm.

Về giao thông, vận tải, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu đa dạng hóa kết nối hàng không, đường biển; sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải biển Á - Âu truyền thống, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Cùng với đó, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững. Thủ tướng đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nhân lực tại chỗ, đầu tư dài hạn với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Ba Lan muốn cùng Việt Nam phát triển công nghệ

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kinh nghiệm và tiềm năng của hai nước có thể bổ sung cho nhau, tạo nền tảng để tăng cường hợp tác kinh tế.

z8418000695786-7127b2cbd31976bd63f3147fc449ad22.jpg
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: BCT.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh định hướng chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn, với ba lĩnh vực trọng tâm: dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Thủ tướng Ba Lan dẫn trường hợp Tập đoàn Adamed, với mô hình kết hợp vốn, công nghệ, kinh nghiệm của Ba Lan cùng năng lực chuyên gia Việt Nam và tiềm năng thị trường trong nước. Hợp tác có thể mở rộng sang đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất và xuất khẩu thuốc, sản phẩm y tế tới các thị trường trong khu vực.

Với công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, hợp tác có thể bao gồm sản xuất, dịch vụ, đào tạo và công nghệ. Trong ngành vũ trụ, hai bên có thể phát triển giải pháp quan sát Trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh, ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, môi trường và hạ tầng, đặc biệt là kết hợp công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Theo Thủ tướng Ba Lan, doanh nghiệp hai nước cần cùng phát triển sản phẩm, năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động quan trọng của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN. Ba Lan có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang thị trường Liên minh châu Âu.

Xem thêm

#thương mại Việt Nam Ba Lan #Lê Minh Hưng #Donald Tusk #Đối tác chiến lược #hợp tác công nghệ #đầu tư Ba Lan #kim ngạch 6 tỷ USD

Cùng chuyên mục

Nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh mong chờ gì?

Nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh mong chờ gì?

TPO - Đề xuất cho phép cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm lựa chọn nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu được kỳ vọng giúp đơn giản hóa nghĩa vụ thuế. Trong năm đầu bỏ thuế khoán, các hộ mong chính sách sớm áp dụng, giảm áp lực sổ sách, hóa đơn, chứng từ và chi phí kế toán.

Người đàn ông bán rau trúng số 10 tỷ

Người đàn ông bán rau trúng số 10 tỷ

TPO - Sau khi trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt của Xổ số Kiên Giang với tổng trị giá 10 tỷ đồng, một người đàn ông bán rau củ quả bên ngoài chợ Tắc Vân, tỉnh Cà Mau để lại toàn bộ hàng hóa cho người dân đến lấy rồi đi lĩnh thưởng và về quê.

VRG tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2025-2026

VRG tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2025-2026

Phát biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025 - 2026, ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, trải qua 14 năm hoạt động, Quỹ Khuyến học 28/10 đã trao hơn 7.051 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học, đạt thành tích xuất sắc, góp phần vun đắp những ước mơ, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

24 năm, một tiêu chuẩn an toàn: Vì sao bình nước nóng cao cấp Rossi được hai thế hệ tin chọn?

24 năm, một tiêu chuẩn an toàn: Vì sao bình nước nóng cao cấp Rossi được hai thế hệ tin chọn?

Ra mắt từ năm 2002, bình nước nóng cao cấp Rossi của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đồng hành cùng hai thế hệ người dùng Việt. Sau 24 năm, điều khiến người dùng ở lại không chỉ là một cái tên quen thuộc, mà còn là một cam kết chưa bao giờ thay đổi: an toàn cho mọi nhu cầu nước nóng.

AEON Thanh Hóa: Bước đi chiến lược của AEON tại Bắc Trung Bộ

AEON Thanh Hóa: Bước đi chiến lược của AEON tại Bắc Trung Bộ

Việc AEON Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam. Sự hiện diện này được kỳ vọng đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người dân địa phương, mở thêm cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với kênh phân phối hiện đại và đóng góp vào đời sống cộng đồng.

Tiền Phong Nam trao 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Tiền Phong Nam trao 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Gala “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây khép lại với phần trình bày các sản phẩm sáng tạo của sáu sinh viên và lễ trao 150 triệu đồng học bổng từ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, tiếp sức cho các bạn trên hành trình học tập.

Nông nghiệp Hòa Phát lãi 948 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm

Nông nghiệp Hòa Phát lãi 948 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm

Quý III/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HPA hoàn thành lần lượt 70% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Trong đó, chăn nuôi heo là động lực chính, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của HPA.

Tuổi trẻ EVNGENCO2 chung tay cải tạo điện cho các hộ dân khó khăn

Tuổi trẻ EVNGENCO2 chung tay cải tạo điện cho các hộ dân khó khăn

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, vào ngày 25/10/2026, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Nhiệt điện Cần Thơ triển khai công trình thanh niên “Hỗ trợ nâng cấp hệ thống điện cho các hộ khó khăn và hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.

Hapharco được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2026: Khẳng định uy tín trong ngành dược phẩm

Hapharco được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2026: Khẳng định uy tín trong ngành dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco) có dịch vụ nhập khẩu, bảo quản, phân phối thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế chính thức được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026. Kết quả này ghi nhận năng lực phát triển hệ thống phân phối, kiểm soát chất lượng cung ứng và đổi mới vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe