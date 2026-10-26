Tiền Phong Nam trao 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Gala “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây khép lại với phần trình bày các sản phẩm sáng tạo của sáu sinh viên và lễ trao 150 triệu đồng học bổng từ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, tiếp sức cho các bạn trên hành trình học tập.

Gala ghi dấu hành trình sáng tạo của 6 sinh viên

“Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” là chương trình truyền hình thực tế kết hợp hoạt động cộng đồng do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) thực hiện, hướng đến việc đồng hành và tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường chinh phục tri thức.

Sau ba tập phát sóng ghi lại câu chuyện và hành trình vượt qua thử thách của các nhân vật, chương trình tổ chức Gala trao học bổng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Tại đây 6 sinh viên sẽ cùng nhìn lại quá trình thực hiện sản phẩm, trực tiếp trình bày ý tưởng và nhận sự bình chọn từ các bạn sinh viên có mặt tại hội trường.

Các sinh viên lần lượt trình bày sản phẩm tại Gala "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh"

Sáu sinh viên tham gia Gala gồm Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Trung Kiện, Phan Trung Kiên, Nguyễn Huỳnh Bảo Lộc, Lê Thanh Trọng và Đặng Quốc Huy, với ba sản phẩm tương ứng các thử thách: “Thang Treo Ba Cấp”, “Kiềng Bốn Chân” và “Bệ Đỡ Tiên Phong”.

Từ cùng một đề bài, mỗi sinh viên lựa chọn cách thiết kế và hoàn thiện riêng. Những sản phẩm được giới thiệu tại Gala là kết quả của quá trình tìm tòi, điều chỉnh ý tưởng và vận dụng khả năng sáng tạo qua các thử thách trong những tập phát sóng trước.

Sinh viên Đặng Quốc Huy (bên phải) và Lê Thanh Trọng (bên trái) giới thiệu sản phẩm “Bệ Đỡ Tiên Phong” tại Gala

Bình chọn trực tiếp, trao 150 triệu đồng học bổng

Sau phần trình bày, các sinh viên có mặt tại hội trường trực tiếp bình chọn cho sản phẩm mình yêu thích. Theo thể lệ chương trình, thành viên có sản phẩm nhận tỷ lệ bình chọn cao hơn trong mỗi cặp được trao học bổng 30 triệu đồng; thành viên còn lại nhận 20 triệu đồng.

Ở thử thách “Thang Treo Ba Cấp”, sản phẩm của Lê Thị Kim Thoa nhận 58,9% lượt bình chọn, mang về học bổng 30 triệu đồng. Nguyễn Trung Kiện nhận 41,1% lượt bình chọn và học bổng 20 triệu đồng.

Với “Kiềng Bốn Chân”, Nguyễn Huỳnh Bảo Lộc đạt 64,7% lượt bình chọn, nhận học bổng 30 triệu đồng. Phan Trung Kiên nhận 35,3% lượt bình chọn và học bổng 20 triệu đồng.

Hàng trăm sinh viên có mặt tại Gala, theo dõi phần trình bày và bình chọn cho các sản phẩm.

Ở thử thách “Bệ Đỡ Tiên Phong”, Đặng Quốc Huy nhận 54% lượt bình chọn, giành học bổng 30 triệu đồng. Lê Thanh Trọng đạt 46% lượt bình chọn và nhận học bổng 20 triệu đồng.

Như vậy, sáu sinh viên nhận tổng cộng 150 triệu đồng học bổng từ Tiền Phong Nam. Những suất học bổng góp phần hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập, đồng thời ghi nhận nỗ lực và tinh thần chủ động thể hiện qua hành trình tham gia chương trình.

Tiếp sức cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức

Chia sẻ sau khi nhận học bổng, sinh viên Đặng Quốc Huy (sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) bày tỏ: “Suất học bổng là nguồn động viên rất lớn đối với em, giúp em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập và giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, trau dồi kiến thức và kỹ năng để theo đuổi ngành nghề mình đã chọn, từng bước thực hiện mục tiêu trong tương lai”.

Đại diện Tiền Phong Nam cùng 6 sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tại Gala trao học bổng

Đánh giá về các sản phẩm tại Gala, ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho rằng chương trình không chỉ tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mà còn góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo và tinh thần chủ động của thế hệ trẻ.

“Thông qua chương trình, Tiền Phong Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển, tạo thêm cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tế, phát huy năng lực và hiện thực hóa các ý tưởng. Chúng tôi kỳ vọng những suất học bổng cùng sự hỗ trợ từ chương trình sẽ tiếp thêm động lực để các bạn vững tin theo đuổi mục tiêu học tập, từng bước xây dựng nền tảng cho tương lai”, ông Lê Văn Thu chia sẻ.

Gala tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây khép lại một chặng hành trình, đồng thời mở ra điểm dừng chân tiếp theo của chương trình tại Trường Đại học Cửu Long. Những câu chuyện và thử thách mới sẽ tiếp tục được giới thiệu trong các tập phát sóng tiếp theo.

“Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” phát sóng định kỳ lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.