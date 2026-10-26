Lạ mắt thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao nghìn tỷ

TPO - Trong không khí náo nhiệt của ngày cuối diễn ra lễ hội Sóng Festival 2026 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, gian hàng BIDV là một trong những điểm dừng chân thu hút khách tham quan. Người dân có cơ hội tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và trực tiếp trải nghiệm những tiện ích số trong các hoạt động tương tác tại sự kiện.