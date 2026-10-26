Lạ mắt thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao nghìn tỷ

TPO - Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.500 tỷ đồng, cầu vượt nút giao khác mức giữa đường N5, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm, hoàn thiện trục kết nối Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với các khu vực phía Tây tỉnh.
TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, khoản phí ví điện tử liên kết tài khoản giao thông không phải phí duy trì tài khoản và người dân có quyền lựa chọn phương thức thanh toán khác.
TPO - Mở tài khoản, tham gia minigame, thử vận may tại vòng quay hay trải nghiệm các tiện ích ngân hàng số, khách tham dự Sóng Festival 2026 có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn, từ đồ dùng thiết thực đến voucher mua sắm.
TPO - May Nhà Bè lần đầu tham gia Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 với gian hàng giới thiệu các mẫu trang phục công sở thuộc thương hiệu Mattana. Sự góp mặt của doanh nghiệp thời trang bổ sung màu sắc cho không gian trải nghiệm mua sắm tại sự kiện.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh sẽ trực tiếp phụ trách tổ công tác chuyên trách chăm sóc doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị 24/7 và chủ động tìm đến doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn.
TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.
TPO - Những ngày này, các vườn bòn bon ở vùng trung du Đà Nẵng bước vào vụ thu hoạch. Từng chùm quả vàng ươm trĩu trên thân, cành cây cổ thụ, mang đến niềm vui cho người trồng. Được mùa, giá bán tương đối ổn định, loại trái cây từng được xem là sản vật "tiến vua" đang giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu đáng kể.
TPO - Các gian hàng ngân hàng tại Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ nhờ quà tặng, trò chơi tương tác và hoạt động trải nghiệm thanh toán số.
TPO - Trong không khí náo nhiệt của ngày cuối diễn ra lễ hội Sóng Festival 2026 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, gian hàng BIDV là một trong những điểm dừng chân thu hút khách tham quan. Người dân có cơ hội tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và trực tiếp trải nghiệm những tiện ích số trong các hoạt động tương tác tại sự kiện.
TPO - Không gian trải nghiệm trẻ trung, nhiều hoạt động tương tác cùng những thử thách thú vị đã thu hút hàng nghìn người dân, đặc biệt là giới trẻ, ghé thăm và check-in tại gian hàng HDBank trong khuôn khổ Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24 - 25/10 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Trong khuôn khổ Sóng Festival 2026, gian hàng Agribank vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến tham quan, trải nghiệm các giải pháp thanh toán số.
TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.
TPO - Năm thứ 6 liên tiếp đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam (trước đó là Ngày Thẻ Việt Nam), Mastercard tiếp tục thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ với trò chơi tương tác về an toàn thanh toán và thử thách đạp xe, truyền tải thông điệp hướng tới tương lai xanh.
TPO - Ngày thứ hai của Sóng Festival 2026 tiếp tục sôi động từ sáng sớm, khi đông đảo sinh viên, bạn trẻ đổ về check-in, trải nghiệm thanh toán số và săn quà. Các gian hàng ngân hàng trở thành điểm dừng chân thu hút với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và ưu đãi dành cho khách tham quan.
TPO - Loạt ca khúc trẻ trung của ca sĩ Thúy Hằng góp phần khuấy động không khí Ngày thanh toán số Việt nam -Sóng Festival 2026 chiều 24/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Lần đầu tham gia sự kiện, nữ ca sĩ bày tỏ bất ngờ trước quy mô lễ hội và sự đa dạng của các gian hàng trải nghiệm.
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các Tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”. Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các Trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.