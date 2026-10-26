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Kinh tế

Nghệ An:

Lạ mắt thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao nghìn tỷ

Ngọc Tú

TPO - Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.500 tỷ đồng, cầu vượt nút giao khác mức giữa đường N5, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm, hoàn thiện trục kết nối Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với các khu vực phía Tây tỉnh.

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UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nút giao khác mức giữa đường N5 nối Quốc lộ 7C với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 1.480 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

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Theo phương án thiết kế, nút giao được xây dựng theo mô hình cầu vượt đảo xuyến hai tầng liên thông. Các hạng mục chính gồm cầu vượt, đường dẫn đầu cầu và hệ thống nhánh kết nối, bảo đảm khả năng lưu thông giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 7C và đường N5.
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Về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhánh Quốc lộ 1 được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp I; nhánh đường N5 áp dụng tiêu chuẩn đường chính đô thị. Vận tốc thiết kế dự kiến đạt 80 km/h trên tuyến chính và 40 km/h tại các nhánh nút giao.
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﻿Ngoài hạng mục cầu và đường, dự án còn đầu tư hệ thống an toàn giao thông, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu trên đoạn từ cầu vượt đến đường ven biển cũng được hoàn thiện. Những vị trí bị ảnh hưởng trong quá trình thi công sẽ được cải tạo, sửa chữa và hoàn trả theo quy định.
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Theo ông Phan Cảnh Thịnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, đơn vị đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập phương án và đang thực hiện các thủ tục tiếp theo. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/4/2027, tiến tới triển khai thi công công trình.
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Đường N5, còn gọi là đường ngang Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, được phê duyệt từ năm 2008 và hoàn thành vào tháng 8/2025. Tuyến đường dài gần 6,6 km, có nền đường rộng 56m, mặt đường 2 bên rộng từ 7,5 đến 15m. Dự án được đầu tư với quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu vận tải, kết nối các khu công nghiệp và hệ thống giao thông đối ngoại.
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Tuy nhiên, tuyến đường không thể phát huy hiệu quả khi khu vực giao cắt với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam vẫn tồn tại nút thắt chưa được giải quyết triệt để. Theo những quy định đã ban hành không cho phép địa phương mở thêm một đường ngang cắt qua đường sắt ở vị trí này. Chính vì vậy, tuyến đường không thể thông. Ảnh chụp Google map vị trí ngã tư sắp xây dựng cầu vượt đảo xuyến 2 tầng.
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Khu vực giao giữa đường sắt và quốc lộ 1A từ lâu trở thành một bãi đỗ xe tự phát.
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Khi nút giao được xây dựng và hoàn thành sẽ phá đi nút thắt tồn tại nhiều năm qua. Đây cũng là cơ sở để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực phía Đông Quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải hàng hóa.

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#Nghệ An #cầu vượt #đảo xuyến #nút giao #tắc nghẽn #giao thông #đường #xây cầu vượt #quốc lộ 1A #đường N5

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