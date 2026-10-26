Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

Lễ hội Sắc chàm Lao Chải lần thứ II năm 2026 là một trong những hoạt động nằm trong định hướng thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy xã Lao Chải giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Nghị quyết xác định cộng đồng dân cư là chủ thể, hướng tới tạo cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ những giá trị văn hóa địa phương.