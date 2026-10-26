Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.
TPO - Làng du lịch sinh thái Thái Hải gồm 30 nóc nhà của đồng bào dân tộc Tày, Nùng thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngôi làng giữ nguyên vẹn không gian sinh sống cộng đồng thu hút khách du lịch và được UN Tourism công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.
TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.
TPO - Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi chiến tranh, Khe Sanh đang hướng tới phát triển cà phê gắn với văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm. Chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” là dịp nhìn lại hành trình cây cà phê bén rễ, hồi sinh và phát triển trên cao nguyên này.
TPO - Rất đông du khách tìm về bãi sậy sông Đầm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để được nhìn ngắm đàn cò. Nhiều năm qua, đàn cò cả ngàn con chọn nơi này là nhà, mỗi năm số lượng càng nhiều.
TPO - Một nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu khoảng 10m khi leo núi Hòn Bồ, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng mất hơn 2 giờ để giải cứu nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
TP - Một số khách sạn, nhà hàng, khu du lịch đã hạn chế giờ chụp ảnh, thậm chí cấm mọi hoạt động quay chụp đối với những người sáng tạo nội dung.
TPO - Đối với gói thầu 4.8, công trường ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khi chỉ huy động được khoảng 1.440 lao động trên tổng số hơn 2.500 nhân sự theo yêu cầu.
3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung của ban nhạc đình đám BIG BANG sẽ trình diễn tại Hà Nội hai đêm 24/10 và 25/10 tới đây. Hiện, các thông tin về nhóm nhạc đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Cá thể sư tử trắng tên Mimi qua đời vì tuổi già, khép lại hơn 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ký ức với nhiều người chăm sóc, khách tham quan.
TPO - Ngày 23/10, tại buổi họp báo Quý III/2026, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin phản ánh Hội An vắng khách trong thời gian qua.
TPO - Hơn 1.000 phòng lưu trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang kín khách sát ngày diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch. Địa phương huy động lực lượng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện vào các điểm du lịch trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.
Lễ hội Sắc chàm Lao Chải lần thứ II năm 2026 là một trong những hoạt động nằm trong định hướng thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy xã Lao Chải giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Nghị quyết xác định cộng đồng dân cư là chủ thể, hướng tới tạo cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ những giá trị văn hóa địa phương.
TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.
TPO - Từ những quả thông khô quen thuộc dưới tán rừng, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã sáng tạo nên những bức tranh 3D thủ công nổi bật, trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của phố núi.
TPO - Tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm taxi bay không người lái trên 2 tuyến tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet và Satair, công ty thuộc Airbus Services, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.