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Hàng không - Du lịch

Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

Ngọc Văn

TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.

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Vịnh Lăng Cô (TP. Huế) từng được kỳ vọng trở thành điểm đến của những dự án﻿ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và thu hút dòng vốn đầu tư lớn. Thế nhưng, bên bờ vịnh đẹp nổi tiếng thế giới này, khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô với tổng vốn 368 triệu USD vẫn dang dở sau nhiều năm triển khai.
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Được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2015, điều chỉnh﻿ lần hai năm 2018, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn – Lăng Cô có diện tích sử dụng đất khoảng 102 ha, tổng vốn đầu tư 368 triệu USD.
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Dự án được định hướng phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, gồm khách sạn, biệt thự, trung tâm hội nghị và các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.
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Khởi công tháng 12/2018, dự án từng đặt mục tiêu đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ cuối năm 2019 và hoàn thành toàn bộ vào quý I/2024. Tuy nhiên, những vướng mắc﻿ về bồi thường, giải phóng mặt bằng cùng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến tiến độ liên tục kéo dài. Từ năm 2020, công trường rơi vào cảnh đình trệ, nhiều hạng mục dang dở.
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Các công trình xây dựng dở dang, tạo nên khung cảnh hoang vắng đối lập với sự kỳ vọng và hình dung về một tổ hợp du lịch quốc tế cao cấp bên bờ vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.
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Sau thời gian dài đình trệ, một số khu nhà ven biển vẫn chưa hoàn thiện, dang dở, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang.
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Dự án được chủ đầu tư Minh Viễn thi công trở lại từ tháng 6/2025, tập trung sửa chữa, hoàn thiện khách sạn thấp tầng 100 phòng, 6 biệt thự nghỉ dưỡng, khu thương mại, nhà hàng và chỉnh trang cảnh quan, đặt mục tiêu đưa một phần giai đoạn 1 vào hoạt động trong năm 2026. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, công trường lại ngừng thi công﻿, khiến mục tiêu khai thác tiếp tục đối mặt nguy cơ lỡ hẹn.
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Dự án đình trệ kéo dài, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế đã mời nhà đầu tư làm việc, yêu cầu cam kết tiến độ thực hiện. Theo ban quản lý, nếu doanh nghiệp không đủ khả năng triển khai, cơ quan chức năng sẽ rà soát, xử lý dự án chậm tiến độ﻿ theo quy định pháp luật.
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Từ dự án nghỉ dưỡng 368 triệu USD được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch địa phương, Minh Viễn - Lăng Cô đến nay vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch. Tương lai khu nghỉ dưỡng bên vịnh đẹp thế giới này vẫn còn bỏ ngỏ﻿.

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