Quảng Trị: Khe Sanh muốn phát triển cà phê gắn với du lịch

TPO - Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi chiến tranh, Khe Sanh đang hướng tới phát triển cà phê gắn với văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm. Chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” là dịp nhìn lại hành trình cây cà phê bén rễ, hồi sinh và phát triển trên cao nguyên này.

Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và bộ, ngành Trung ương thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm cà phê Khe Sanh trưng bày tại lễ hội.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 24 đến 26/10, gồm trưng bày sản phẩm cà phê, nông sản; triển lãm tranh; trình chiếu phim tư liệu “100 năm cà phê Khe Sanh”; hội thi “Nhà nông đua tài” và trải nghiệm Khe Sanh coffee tour với thông điệp “Make coffee not war”.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhấn mạnh, Khe Sanh có lợi thế về khí hậu mát mẻ, cảnh quan cao nguyên, đồng thời nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Những điều kiện này mở ra cơ hội phát triển du lịch, thương mại và nâng giá trị sản phẩm cà phê.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc lễ hội.

Theo ông Phương, cần chuyển hóa giá trị lịch sử thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh trở thành điểm đến của hòa bình, giao thương và thịnh vượng. Hương vị cà phê nơi đây còn gắn với công sức của nhiều thế hệ và hành trình hồi sinh của vùng đất sau chiến tranh.

Quảng Trị xác định ba định hướng phát triển cà phê Khe Sanh: lấy chất lượng và bản sắc làm nền tảng xây dựng thương hiệu; đặt người trồng, người chế biến ở trung tâm chuỗi giá trị; gắn cà phê với văn hóa, lịch sử và du lịch. Trong đó, tỉnh hướng tới thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc.

Những đồi cà phê, cánh đồng điện gió, bản làng Vân Kiều, Pa Kô cùng hệ thống di tích trên tuyến đường 9 được định hướng kết nối thành hành trình trải nghiệm.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình” tái hiện hành trình từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, qua chiến tranh đến quá trình hồi sinh, hình thành vùng chuyên canh Arabica. Âm nhạc, hình ảnh và phim tư liệu cũng giới thiệu những người trẻ đang đổi mới cách làm cà phê, chú trọng chất lượng và thương hiệu.

Tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Dịp này, ban tổ chức trao 30 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ba tập thể, năm cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản.