Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Các điểm đến du lịch hạn chế 'sống ảo'

.

TP - Một số khách sạn, nhà hàng, khu du lịch đã hạn chế giờ chụp ảnh, thậm chí cấm mọi hoạt động quay chụp đối với những người sáng tạo nội dung.

Khách sạn năm sao Hotel du Cap-Eden-Roc ở thành phố Antibes (Pháp), nổi tiếng với giới thượng lưu, đã đưa ra quy định hạn chế chụp ảnh: khách không còn được phép thực hiện các buổi chụp hình nếu chưa có sự cho phép trước.

Quy định này xuất phát từ việc một số người đặt chỗ ăn trưa rồi mang theo túi đựng quần áo và trang sức. Thay vì ngồi xuống dùng bữa, họ tận dụng thời gian tại khách sạn để chụp ảnh bản thân trong nhiều trang phục khác nhau, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay cả những điểm đến ít hào nhoáng hơn cũng đang siết chặt quy định. The Hollies, một cửa hàng nông sản ở khu vực Cheshire (Anh) cũng đã cấm chụp ảnh và quay phim từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

18a.jpg
Khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp hiện không cho phép chụp ảnh mà không có sự cho phép trước

Tại Mỹ, một cửa hàng trên đảo Nantucket, ngoài khơi Cape Cod, bang Massachusetts, đã trở thành hiện tượng trên mạng hồi đầu năm nay với tấm biển ghi “cấm người có ảnh hưởng”, trong khi thị trấn Pomfret ở bang Vermont cấm chụp ảnh trước những tán lá mùa thu. Tại thị trấn Fujikawaguchiko, Nhật Bản, một tấm màn chắn được dựng lên nhằm ngăn mọi người chụp ảnh trước núi Phú Sĩ.

Một trong những lý do mà các địa điểm đưa ra là những buổi chụp ảnh như vậy đe dọa sự riêng tư và kín đáo, đặc biệt tại các khách sạn đắt tiền. Bà Sophie Volant, quản lý Hotel du Cap-Eden-Roc, nói: “Mặc dù khách hàng thích việc có người trong nhà hàng và quán bar, nhưng họ cũng muốn nơi nghỉ dưỡng mùa hè của mình được sự riêng tư. Chúng tôi buộc phải tìm ra một giải pháp”.

Bà Anna Fedou, giám đốc tiếp thị của tập đoàn khách sạn Beaumier, cho biết đôi khi họ hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng để tạo ra nội dung quảng bá cho các khách sạn cao cấp. Bà Fedou cho biết tập đoàn không có quy định cụ thể về việc chụp ảnh, nhưng họ luôn ghi nhớ mục đích hoạt động cốt lõi của mình.

“Chúng tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú và hiếu khách, chứ không vận hành các studio chụp ảnh”, bà nói. “Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để trải nghiệm bầu không khí, không gian và những nét riêng tạo nên sự độc đáo của một khách sạn. Bảo vệ những điều đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Chuyển từ ghi lại khoảnh khắc sang sống trong khoảnh khắc

Các quy định chụp ảnh tại khách sạn và nhà hàng phản ánh một xu hướng chuyển dịch từ việc ghi lại khoảnh khắc sang thực sự sống trong khoảnh khắc ấy. Bà Alex Goat, người sáng lập công ty nghiên cứu văn hóa giới trẻ Livity, so sánh những quy định này với việc các hộp đêm yêu cầu khách che camera điện thoại.

“Họ muốn thể hiện rằng đây là nơi dành cho những người yêu âm nhạc. Điều tương tự đang xảy ra ở đây”, bà nói. “Đó là thông điệp: Tôi đến đây vì muốn tận hưởng không gian này, thay vì Tôi đến đây để ghi lại điều gì đó cho người khác xem”.

18b.jpg
Một tấm chắn được dựng lên để che khuất tầm nhìn ra núi Phú Sĩ sau khi du khách đổ xô đến khu vực để chụp ảnh

Cô Nicole Ocran hy vọng các quy định về chụp ảnh có thể thúc đẩy một thái độ cân bằng hơn đối với mạng xã hội nói chung. “Điều này đưa ra thông điệp rằng không phải mọi không gian đều nên được phơi bày trước công chúng và mọi trải nghiệm đều phải biến thành nội dung để đăng tải”, cô nói. “Với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung, tôi cho rằng đó là một thông điệp lành mạnh mà tất cả chúng ta nên tiếp nhận”.

Thái độ không thiện cảm với những người sáng tạo nội dung một phần là do quan niệm sai lầm phổ biến rằng họ được trả tiền hậu hĩnh cho những nội dung như vậy.

Đôi khi, như trường hợp của khách sạn Beaumier, họ đăng bài để đổi lấy một phòng nghỉ miễn phí. Tuy nhiên, ý tưởng đằng sau hình thức hợp tác này là các thương hiệu sẽ muốn hợp tác với họ nhờ mối liên hệ của họ với những địa điểm sang trọng.

“Phần lớn người có ảnh hưởng tạo ra nội dung miễn phí cho khán giả của mình”, cô Nicole Ocran, một người sáng tạo nội dung thành lập tổ chức Creator Union để đại diện cho những người hoạt động trong ngành, giải thích. “Họ tạo nội dung với hy vọng thu hút được các thương hiệu”.

Bà Fedou cho rằng điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa việc tương tác với mạng xã hội và duy trì trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn.

“Các nhà sáng tạo thường chọn những thời điểm yên tĩnh hơn để quay chụp nội dung, nhằm ghi lại không gian mà không làm phiền người khác”, bà nói. “Les Roches Rouges có bầu không khí thư thái, nhưng trải nghiệm của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu”.

#Các điểm đến du lịch hạn chế “sống ảo”

Cùng chuyên mục

Du khách tham quan phố cổ Hội An trên đường Trần Phú.

Vì sao Hội An vắng khách?

TPO - Ngày 23/10, tại buổi họp báo Quý III/2026, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin phản ánh Hội An vắng khách trong thời gian qua.

Tuyên Quang trồng 400ha hoa tam giác mạch phục vụ lễ hội

'Cháy' phòng nghỉ, nhiều cơ sở bị đình chỉ trước lễ hội hoa tam giác mạch

TPO - Hơn 1.000 phòng lưu trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang kín khách sát ngày diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch. Địa phương huy động lực lượng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện vào các điểm du lịch trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Cách đánh thức sắc chàm để bồi đắp tình đoàn kết và làm du lịch ở Lào Cai

Cách đánh thức sắc chàm để bồi đắp tình đoàn kết và làm du lịch ở Lào Cai

Lễ hội Sắc chàm Lao Chải lần thứ II năm 2026 là một trong những hoạt động nằm trong định hướng thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy xã Lao Chải giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Nghị quyết xác định cộng đồng dân cư là chủ thể, hướng tới tạo cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ những giá trị văn hóa địa phương.

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.

Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay

Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay

TPO - Tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm taxi bay không người lái trên 2 tuyến tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028.

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Vietnam

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Vietnam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet và Satair, công ty thuộc Airbus Services, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

Hồ Thác Chuối như một "Hạ Long trên cạn" của Quảng Trị.

U Bò mây phủ, Thác Chuối soi trời

TPO - Giữa đại ngàn phía tây Quảng Trị, U Bò níu chân người bởi khí trời dịu mát, mây sương quấn núi; hồ Thác Chuối trải rộng dưới những triền xanh. Không gian ấy đang đứng trước bước chuyển với dự án du lịch hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối tháng 10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe