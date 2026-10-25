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Hà Nội:

Siêu khu đô thị thể thao được huy động 237.000 tỷ đồng cho công trình nhà ở

Đình Phong

TPO - Đại diện liên danh nhà đầu tư dự án khu đô thị thể thao quốc tế gần 9.000ha được Hà Nội chấp thuận huy động vốn 237.000 tỷ đồng để thực hiện công trình nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có ý kiến về đề xuất huy động vốn của liên danh nhà đầu tư dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, do Công ty cổ phần Vinhomes đại diện.

Liên danh này gồm: Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Quý, Công ty cổ phần Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai.

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Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đủ điều kiện huy động vốn 237.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình nhà ở. Ảnh: CĐT.

Tổng số vốn nhà đầu tư đề xuất huy động là 375.000 tỷ đồng, trong đó 237.000 tỷ đồng dành cho các công trình nhà ở và 138.000 tỷ đồng dành cho các công trình không phải nhà ở.

Về đề xuất trên, Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, liên danh nhà đầu tư đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình nhà ở tại cả 4 phân khu A, B, C và D thuộc dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo đó, 4 phân khu A, B, C và D có tổng diện tích đất nhà ở liên kế, biệt thự và nhà ở cao tầng khoảng 1.211ha. Cụ thể, phân khu A có khoảng 295ha đất nhà ở, phân khu B khoảng 415ha, phân khu C khoảng 273ha và phân khu D khoảng 228ha.

Tính đến ngày 7/10/2026, dự án đã huy động 37.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu. Trong đó, 11.039 tỷ đồng được huy động cho các công trình nhà ở.

Hình thức huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên kết, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân. Bên tham gia hợp tác chỉ được phân chia lợi nhuận. Thời hạn huy động vốn tối đa bằng tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2030.

Theo chủ đầu tư, họ chưa thế chấp phần dự án thực hiện huy động vốn nhà ở hình thành trong tương lai và quyền sử dụng đất thuộc phần dự án để huy động vốn cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 8.965ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã gồm: Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải bảo đảm không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư, trong khi vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác tối đa chiếm 85%.

Dự án được định hướng trở thành địa điểm chính, phối hợp với các khu liên hiệp thể thao khác, đáp ứng điều kiện tổ chức những sự kiện thể thao lớn cấp châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội Olympic. Bên cạnh các công trình thể thao, dự án còn có các khu nhà ở, thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Điểm nhấn của đại dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Về tiến độ, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào quý I/2030 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030.

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#Khu đô thị thể thao Olympic #siêu đô thị #dự án #chủ đầu tư #vay vốn

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