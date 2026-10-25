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Địa ốc

Hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, Vịnh Tiên thành tọa độ bất động sản được săn đón

P.V

Sự cộng hưởng của hệ sinh thái vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể thao, nghỉ dưỡng quy mô lớn cùng các thương hiệu khách sạn quốc tế và hạ tầng tốc độ cao được dự báo sẽ giúp Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Nguồn cầu đa dạng mở ra cơ hội khai thác thương mại, tạo nền tảng gia tăng giá trị cho bất động sản nội khu trong dài hạn.

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Vịnh Tiên với quy mô 1.067ha, có đầy đủ không gian để phát triển hệ sinh thái đô thị đa trải nghiệm.

Chuỗi trải nghiệm liên hoàn níu chân du khách, kéo dài hành trình chi tiêu

Tại nhiều điểm đến trứ danh trên thế giới, các công trình biểu tượng thường đóng vai trò kích hoạt dòng khách ban đầu. Trong khi chuỗi dịch vụ và trải nghiệm bổ trợ liên hoàn phía sau sẽ giúp giữ chân du khách, khiến khách kéo dài thời gian lưu trú và sẵn sàng móc hầu bao chi tiêu.

Trên quy mô 1.067ha, Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với nhiều siêu điểm đến có khả năng thu hút những nhóm khách khác nhau, từ gia đình, người trẻ, khách du lịch đến doanh nhân, người yêu nghệ thuật và cộng đồng yêu thích thể thao cao cấp.

Nổi bật nhất là VinWonders Cần Giờ - tổ hợp công viên chủ đề rộng 122ha, được định vị là kỳ quan lễ hội giải trí toàn cầu. Với 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, VinWonders Cần Giờ được tổ chức thành nhiều thế giới trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào một loại hình giải trí.

VinWonders Cần Giờ, khai trương ngày 1/7/2027, sẽ là công viên themepark chủ đề “lễ hội” đầu tiên trên thế giới
VinWonders Cần Giờ, khai trương ngày 1/7/2027, sẽ là công viên themepark chủ đề “lễ hội” đầu tiên trên thế giới

Công viên Lễ hội Toàn cầu đưa du khách khám phá các sắc thái văn hóa và lễ hội quốc tế, trong đó có thiên đường tuyết trong nhà khoảng 5ha, lớn bậc nhất Đông Nam Á, với ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m. Công viên Lễ hội Safari tạo nên sức hút từ trải nghiệm thế giới động vật hoang dã, với quy hoạch hơn 8.000 cá thể thuộc 212 loài. Công viên Lễ hội nước bổ sung những hoạt động vui chơi tương tác và các lễ hội nước giàu năng lượng từ khắp 5 châu.

Sự đa dạng ấy có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch. Bởi một điểm đến chỉ có một hoạt động nổi bật thường khó giữ chân du khách trong thời gian dài. Ngược lại, khi có nhiều trải nghiệm dành cho những nhóm tuổi và sở thích khác nhau, du khách có thêm lý do để kéo dài hành trình và quay trở lại nhiều lần trong năm.

Sức hút từ VinWonders tiếp tục được nối dài bởi những công trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn. Tổ hợp Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh rộng 7ha bao gồm nhà hát 2 khán phòng tổng sức chứa 5.000 chỗ, trung tâm hội nghị và khu triển lãm. Quảng trường Lễ hội Nghệ thuật với khả năng đón tới 60.000 người tạo thêm không gian cho các sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Chuỗi tiện ích đồ sộ tại Vịnh Tiên đồng loạt khai trương ngày 1/7/2027, riêng Nhà hát Sóng Xanh mở cửa từ 1/11/2027, tạo cú hích đưa dòng khách khắp nơi đổ về Cần Giờ.
Chuỗi tiện ích đồ sộ tại Vịnh Tiên đồng loạt khai trương ngày 1/7/2027, riêng Nhà hát Sóng Xanh mở cửa từ 1/11/2027, tạo cú hích đưa dòng khách khắp nơi đổ về Cần Giờ.

Đặc biệt, bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset, với tổng diện tích khoảng 155ha và 36 hố, do Robert Trent Jones II và Tiger Woods thiết kế, mở ra không gian thể thao cao cấp dành cho cộng đồng golfer, doanh nhân. Khác với các điểm vui chơi phổ thông, golf còn gắn với nhu cầu giao lưu, kết nối xã hội, gặp gỡ đối tác và nghỉ dưỡng chuyên biệt.

Đón dòng khách bất tận, bất động sản Vịnh Tiên gia tăng giá trị bền vững

Nếu các công trình giải trí hiện đại có thể được tái hiện ở nhiều nơi thì lợi thế thiên nhiên sinh thái đặc hữu lại là tài sản độc bản không thể sao chép.

Vịnh Tiên sở hữu phông nền ba tầng sinh thái, gồm rừng ngập mặn sinh quyển thế giới 75.000 ha, biển hồ Paradise Lagoon 800 ha và biển Đông. Sự cộng hưởng này đón đầu hai xu hướng du lịch nghỉ dưỡng lớn, gồm tìm kiếm thế giới giải trí đỉnh cao và phục hồi thể chất, tinh thần giữa thiên nhiên thuần khiết.

Đối với du khách quốc tế, đó là sự kết hợp giữa những sản phẩm giải trí theo định hướng toàn cầu với bản sắc thiên nhiên riêng có của điểm đến. Đối với khách trong nước, đặc biệt là các gia đình tại TP.HCM và những tỉnh, thành phía Nam, sự đa dạng này mở thêm lý do để Cần Giờ trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng thường xuyên, dài ngày.

Nhịp sống thương mại sôi động tại Vịnh Tiên còn được bảo chứng nhờ quy hoạch hệ thống lưu trú đồng bộ chuẩn quốc tế. Sự xuất hiện của các tập đoàn khách sạn danh tiếng toàn cầu, như JW Marriott, Grand Hyatt, Crowne Plaza... định hình môi trường dịch vụ cao cấp, thu hút dòng khách MICE, chuyên gia và du khách quốc tế có mức chi tiêu vượt trội.

Dòng khách này tạo nên nhu cầu lưu trú, mua sắm và ẩm thực ổn định xuyên suốt 365 ngày/năm, biến mỗi tuyến phố thương mại và sản phẩm nhà phố tại Vịnh Tiên thành một đơn vị kinh doanh giàu sức sống.

Hệ thống khách sạn quốc tế tạo nền tảng phát triển hoạt động du lịch, lưu trú và thương mại quanh năm.
Hệ thống khách sạn quốc tế tạo nền tảng phát triển hoạt động du lịch, lưu trú và thương mại quanh năm.

“Đường băng” để giá trị bất động sản Vịnh Tiên cất cánh còn là hạ tầng kết nối quy mô hàng tỷ USD đang được tăng tốc triển khai. Với tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối thẳng từ Bến Thành về Cần Giờ, khoảng cách địa lý sẽ được nén chặt thành 13 phút di chuyển. Cần Giờ không còn là điểm đến xa xôi, cách trở, mà trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM - nơi người dân nội đô có thể làm việc ở trung tâm và trở về nghỉ dưỡng, mua sắm bên biển mỗi ngày.

Sự cộng hưởng của hệ sinh thái “siêu điểm đến” giải trí, nghỉ dưỡng, bảo chứng từ các thương hiệu toàn cầu, thiên nhiên sinh quyển độc bản và xung lực hạ tầng siêu tốc chính là nền tảng đưa Vịnh Tiên trở thành “Quận Nhất mới” bên biển. Không chỉ mở ra lời giải trọn vẹn cho bài toán kinh tế trải nghiệm, nơi đây còn xác lập một tọa độ bất động sản sáng giá, đón đầu chu kỳ phát triển bứt phá của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn ra đại dương.

#Vịnh Tiên #Vinhomes Green Paradise #bất động sản Cần Giờ #VinWonders Cần Giờ #du lịch Cần Giờ #đường sắt tốc độ cao #khách sạn quốc tế

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