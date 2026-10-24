Vietnam Land trở thành đối tác phân phối F1 Qtopia Phước Hải

Vietnam Land chính thức trở thành đối tác phân phối F1 Qtopia Phước Hải, tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng hiện diện tại thị trường ven biển phía Nam.

Ngày 21.10.2026, dự án Qtopia Phước Hải của chủ đầu tư Phát Đạt chính thức kick-off tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Phạm Văn Đồng, TP HCM. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng đưa tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô khoảng 7,3 ha bước vào giai đoạn tăng tốc giới thiệu ra thị trường.

Tại sự kiện, Vietnam Land được công bố là đối tác phân phối F1, đồng hành đưa Qtopia Phước Hải tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư thông qua hệ thống kinh doanh cùng mạng lưới phân phối hiện có.

Vietnam Land mở rộng dấu ấn với vai trò đối tác phân phối F1

Việc hợp tác cùng Phát Đạt tại Qtopia tiếp tục bổ sung sản phẩm mới vào danh mục kinh doanh của Vietnam Land, phù hợp với chiến lược phát triển tại phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ven biển.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản, Vietnam Land sở hữu đội ngũ chuyên viên am hiểu thị trường cùng hệ thống khách hàng tại nhiều khu vực. Doanh nghiệp chú trọng lựa chọn các dự án có lợi thế về vị trí, quy hoạch và khả năng khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Vietnam Land trở thành đối tác phân phối F1 Qtopia Phước Hải.

Trong bối cảnh khách hàng chú trọng vị trí, quy hoạch, khả năng kết nối, công năng khai thác và tiềm năng gia tăng giá trị, việc lựa chọn những dự án có định hướng phát triển rõ ràng là yếu tố quan trọng đối với các đơn vị phân phối.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản, Vietnam Land xây dựng đội ngũ chuyên viên am hiểu thị trường, tập trung đào tạo thông tin dự án, sản phẩm và chính sách nhằm nâng cao chất lượng tư vấn.

Doanh nghiệp hướng tới cung cấp thông tin minh bạch, hỗ trợ khách hàng đánh giá sản phẩm dựa trên nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng hoặc kế hoạch khai thác dài hạn.

Qtopia Phước Hải - tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí trên trục ven biển

Qtopia Phước Hải, còn gọi là Q - Complex, tọa lạc trên mặt tiền đường ven biển Võ Thị Sáu, kết nối chuỗi điểm đến Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu.

Vị trí này giúp dự án tiếp cận không gian biển, đồng thời nằm trong hành lang phát triển du lịch và dịch vụ ven biển. Từ Qtopia, cư dân và du khách thuận tiện kết nối với nhiều điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm dọc cung đường biển.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng. Khi các công trình trọng điểm hoàn thiện, kết nối giữa TP HCM với khu vực ven biển được cải thiện, tạo thêm động lực cho du lịch ngắn ngày, nghỉ dưỡng cuối tuần và thị trường bất động sản khu vực.

Phối cảnh dự án Qtopia Phước Hải

Qtopia có quy mô khoảng 7,3 ha, phát triển theo mô hình tổ hợp tích hợp nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại, dịch vụ và giải trí. Các sản phẩm dự kiến gồm căn hộ du lịch, khách sạn, shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng, kết hợp hệ thống tiện ích và không gian vui chơi, giải trí.

Đáng chú ý, căn hộ biển Qtopia Phước Hải có giá dự kiến từ 1,19 tỷ đồng, với chính sách thanh toán ban đầu chỉ 10% giá trị sản phẩm, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi tiếp cận bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Một điểm nhấn của dự án là định hướng hình thành tổ hợp giải trí 24/7. Mô hình này hướng tới kéo dài trải nghiệm của du khách từ ngày đến đêm, đồng thời gia tăng hoạt động thương mại, ẩm thực và dịch vụ bên cạnh chức năng lưu trú truyền thống. Hệ sinh thái đa tiện ích được kỳ vọng góp phần tạo sức hút cho Qtopia khi nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm ngày càng được quan tâm.

Việc bổ sung Qtopia Phước Hải vào danh mục phân phối giúp Vietnam Land mở rộng hiện diện tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển phía Nam, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm tại khu vực Phước Hải.

Thông qua mạng lưới kinh doanh và năng lực triển khai thị trường, Vietnam Land kỳ vọng góp phần gia tăng độ phủ của dự án và kết nối Qtopia với đông đảo khách hàng, nhà đầu tư trên toàn quốc.

Sự hợp tác lần này cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của Vietnam Land, theo hướng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, củng cố năng lực phân phối và tập trung vào những dự án có vị trí, quy hoạch và định hướng phát triển rõ ràng.

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