Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi công khu nhà ở xã hội gần 3.000 căn

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, TP. Cần Thơ được khởi công xây dựng sáng 24/10, trên diện tích gần 7,4 ha, cung cấp gần 3.000 căn hộ, vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng có 6 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 29 tầng, 2 tòa chung cư thương mại cao 30 tầng, cùng công trình thương mại, dịch vụ, phụ trợ.

nha.jpg
Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư huy động đủ nguồn lực, thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Ông Lý cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và tiến độ tiếp nhận hồ sơ thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện quy định. Ngăn chặn môi giới trái phép, thu tiền sai quy định, ‘bán suất’ và trục lợi chính sách.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở ngành phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, giám sát tiến độ, chất lượng, đối tượng thuê, mua.

Theo ông Lý, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ được giao chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. ​Để thực hiện, thành phố phải chuẩn bị quỹ đất thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, thủ tục thông suốt và nhà đầu tư đủ năng lực. ​Kết quả cần được đo bằng nhà ở hoàn thành, người dân tiếp cận được và chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng thuộc khu vực Yên Trung, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2.940 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Dự kiến bàn giao nhà trước tháng 5/2030.

Xem thêm

#Cần Thơ #nhà ở xã hội #khởi công #dự án #vốn đầu tư #căn hộ

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

TPO - Chính thức trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?; Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?; Hơn 7 triệu m2 đất sắp được TPHCM thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/10.

Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (tại 84 Hùng Vương, phường Hải Châu) được Đà Nẵng cho phép triển khai theo cơ chế thí điểm, nhưng chủ đầu tư phải rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về dân số, trường mầm non, dịch vụ công cộng và cây xanh trước khi hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Chọn nhà tại Vinhomes Sài Gòn Park: Cha mẹ thảnh thơi tài chính, con lớn lên qua từng trải nghiệm

Chọn nhà tại Vinhomes Sài Gòn Park: Cha mẹ thảnh thơi tài chính, con lớn lên qua từng trải nghiệm

Từ không gian vui chơi, khám phá an toàn gần nhà, hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ mầm non đến đại học, đến chính sách giãn xây 14 tháng giảm áp lực dòng tiền, Vinhomes Sài Gòn Park mang đến lựa chọn an cư giúp cha mẹ chủ động tài chính, đồng thời tạo nền tảng để con trẻ rèn tính tự lập và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?

Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?

TPO - Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán chịu tác động trực tiếp từ chi phí xây dựng, lãi vay và các khoản chi phí đầu tư khác.

BRG Hospitality giữ vững vị thế Thương hiệu Quốc gia với 4 kỳ vinh danh liên tiếp

BRG Hospitality giữ vững vị thế Thương hiệu Quốc gia với 4 kỳ vinh danh liên tiếp

BRG Hospitality, thương hiệu thuộc Tập đoàn BRG, tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, ghi dấu bốn kỳ liên tiếp đạt danh hiệu uy tín này. Kết quả này là bảo chứng khẳng định năng lực phát triển hệ thống lưu trú cao cấp, nâng chuẩn quản trị và vận hành, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu khách sạn Việt.

Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises 19.10, Vạn Xuân Group đã chính thức ra mắt logo thương hiệu của dự án Happy One Elite. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc son hợp tác cùng Savills Việt Nam và 22 đại lý phân phối, mà còn vén màn cho “tuyên ngôn” sống tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa phía Đông thành phố.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Siết việc bán nhà ở xã hội sau 5 năm; thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?

TPO - Sau 5 năm, nhà ở xã hội chỉ được bán cho người thuộc diện mua nhà ở xã hội; Thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?; Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ; Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/10.

Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

TPO - Dù giá bán bất động sản nói chung đã giảm đáng kể trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, thanh khoản toàn thị trường vẫn giảm sâu. Để khôi phục niềm tin và kích cầu tiêu dùng thực, giới chuyên gia cho rằng, cần những giải pháp căn cơ từ cơ cấu nguồn cung cho đến chính sách tiếp cận tài chính.

Các ngân hàng giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản cuối năm: Phụ thuộc lãi suất

TP - Lãi suất đang là rào cản của thị trường bất động sản. Gói hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi người mua tin lãi suất sẽ giảm trước khi hết thời gian ưu đãi và nguồn cung mới chỉ tiêu thụ được khi người mua đủ khả năng vay.

Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ

Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ

TPO - HoREA kiến nghị, người mua nhà ở thương mại giá phù hợp phải được tiếp cận chương trình tín dụng hơn 153.000 tỷ đồng. Bởi khách hàng ở phân khúc này vượt điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại theo giá thị trường.

An cư trọn vẹn của cư dân Palm Heights tại đô thị khu Đông TPHCM

An cư trọn vẹn của cư dân Palm Heights tại đô thị khu Đông TPHCM

Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM những ngày này tràn ngập không khí tươi vui. Câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn cư dân, trong các hội nhóm gia đình trẻ không còn là những lo lắng về thủ tục hành chính, mà là niềm hạnh phúc khi những cuốn sổ hồng đầu tiên của phân khu căn hộ Palm Heights đã chính thức gõ cửa từng nhà.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe