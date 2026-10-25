Khải Hoàn Imperial ra mắt nhiều chính sách hấp dẫn trong giai đoạn mới

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial
Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đối diện Aeon Mall Canary), phường Thuận Giao, TP. HCM
Website: https://khaihoanimperial.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official
Ngày 23/10/2026, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tổ chức chương trình “The Art Of Imperial Living – Nghệ thuật sống xứng tầm” tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial, mang đến những thông tin chuyên sâu về dự án và chính sách kinh doanh giai đoạn mới, thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối uy tín.
Sales Gallery Khải Hoàn Imperial
Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đối diện Aeon Mall Canary), phường Thuận Giao, TP. HCM
Website: https://khaihoanimperial.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official
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