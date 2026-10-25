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Địa ốc

Khải Hoàn Imperial ra mắt nhiều chính sách hấp dẫn trong giai đoạn mới

P.V

Ngày 23/10/2026, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tổ chức chương trình “The Art Of Imperial Living – Nghệ thuật sống xứng tầm” tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial, mang đến những thông tin chuyên sâu về dự án và chính sách kinh doanh giai đoạn mới, thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối uy tín.

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Đại diện Chủ đầu tư Khải Hoàn Land mang đến những chia sẻ chuyên sâu về định hướng chiến lược và kế hoạch triển khai Khải Hoàn Imperial trong giai đoạn mới.
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Đặc biệt, định vị “Biểu tượng căn hộ hạng sang trực diện AEON Mall Thuận An” được nhấn mạnh, khẳng định dấu ấn khác biệt và vị thế nổi bật của Khải Hoàn Imperial trên thị trường.
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Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trực diện AEON Mall, liền kề sân golf Sông Bé, VSIP 1; đặc biệt, dự án đón đầu xu hướng TOD khi chỉ cách ga C7 và C8 của tuyến metro 2 Thủ Dầu Một – Tao Đàn trong khoảng cách đi bộ 400m.
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Được kiến tạo theo phong cách kiến trúc Modern Neo-Classic sang trọng, Khải Hoàn Khải Hoàn Imperial khẳng định dấu ấn biểu tượng với hai tòa tháp cao 41 tầng bậc nhất khu vực, tầm nhìn đa hướng tuyệt mỹ cùng hệ sinh thái hơn 80 tiện ích đặc quyền.
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Bên cạnh những lợi thế vượt trội của dự án, không khí sự kiện càng thêm hào hứng khi Chủ đầu tư Khải Hoàn Land công bố mức giá hấp dẫn cùng loạt ưu đãi tài chính, giải tỏa băn khoăn của khách hàng. Đặc biệt, chính sách thưởng hấp dẫn cùng chiến dịch marketing phủ sóng đa kênh tiếp thêm khí thế cho đội ngũ kinh doanh tự tin chinh phục khách hàng.
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Sức nóng sự kiện tiếp tục lan tỏa với hoạt động Q&A xoay quanh những thông tin chiến lược của dự án.
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Đội ngũ chuyên viên kinh doanh hào hứng tranh tài và nhận ngay thưởng nóng 1 triệu đồng cho mỗi câu trả lời chính xác.
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Không khí sự kiện tiếp tục được đẩy lên cao trào với chương trình rút thăm may mắn đầy kịch tính.
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Những màn xướng tên hồi hộp cùng loạt giải thưởng giá trị liên tiếp tìm được chủ nhân.
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Với sự tin tưởng, đồng hành và quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới của toàn hệ thống phân phối, sự kiện khép lại thành công, đánh dấu bước khởi động đầy khí thế cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Khải Hoàn Imperial.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đối diện Aeon Mall Canary), phường Thuận Giao, TP. HCM

Website: https://khaihoanimperial.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official

#Khải Hoàn Imperial #Khải Hoàn Land #chính sách bán hàng #ưu đãi tài chính #căn hộ Thuận An #AEON Mall Thuận An #Quốc lộ 13

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