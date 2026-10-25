Khải Hoàn Imperial ra mắt nhiều chính sách hấp dẫn trong giai đoạn mới

TPO - Đề xuất người mua nhà ở xã hội (NƠXH) sau 5 năm chỉ được bán cho đối tượng mua NƠXH thay vì tự do bán ra thị trường như hiện nay kỳ vọng ngăn đầu cơ, giữ quỹ nhà an sinh, song nhiều ý kiến lo ngại về quyền định đoạt tài sản, thủ tục chuyển nhượng và phạm vi áp dụng đối với các dự án đã đưa vào sử dụng.