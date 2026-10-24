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Dự án nhà ở xã hội có cả nhà liền kề, 9 lần nhận hồ sơ vẫn chưa bán hết

Thanh Hiếu

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng đợt 10 với 12 căn hộ để bán. Trong số 12 căn hộ còn lại, có 1 căn liền kề, với diện tích sàn 139,94m2.

Ngày 24/10, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công ty Cổ phần TNG Land (chủ đầu tư) đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, dự án được triển khai trên ô đất rộng 8.432m2, gồm 1 toà nhà cao 18 tầng với 361 căn chung cư và 34 căn liền kề thấp tầng.

Sau 9 lần tiếp nhận hồ sơ, hiện dự án còn lại 12 căn hộ để bán. Trong đó, bao gồm 11 căn chung cư với diện tích từ 25,6 m2 đến 29,1m2 (đều thiết kế 1 phòng ngủ) và 1 căn hộ liền kề có diện tích đất 70m2 (diện tích sàn xây dựng 139,94m2).

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Tòa chung cư nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng

Sở Xây dựng cho biết, giá bán nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng tạm tính là hơn 14.5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%).

Liên quan đến dự án này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) sau khi khởi công, Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

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#Nhà ở xã hội #Khu dân cư Đại Thắng #Liền kề #Thái Nguyên #Chủ đầu tư #Sở Xây dựng

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