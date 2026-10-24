Hà Nội được gì khi nhập thêm 3 xã, mở rộng hơn 4.000ha về phía Phú Thọ?

Theo nhìn nhận của GS. Đặng Hùng Võ, vùng giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội có sự liên hệ với quần thể Ba Vì và Vườn quốc gia Ba Vì. Nơi đây có nhiều dư địa để phát triển khi sáp nhập về Hà Nội.

Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Diện tích dự kiến chuyển về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Mục tiêu được Hà Nội xác định là nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm quyền lợi, an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Chia sẻ với VietNamNet từ góc nhìn quy hoạch và khai thác nguồn lực, TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc điều chỉnh cần được nhìn trong mối quan hệ phát triển của cả khu vực, gắn với mục tiêu cụ thể và điều kiện đầu tư hạ tầng.

Phải làm rõ mục tiêu phát triển

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm đặt vấn đề qua 4 lần Hà Nội điều chỉnh địa giới, trong đó có lần mở rộng rồi thu hẹp, bài học cần rút ra là phải xác định rõ mục tiêu của mỗi lần thay đổi.

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: TN

Theo ông Nghiêm, mỗi tỉnh đều có vị thế nhất định trong vùng Thủ đô. Việc điều chỉnh địa giới cần được phân tích kỹ về tác động đối với vị thế, chức năng và sự phát triển của từng địa phương. Đây là cơ sở để đánh giá sự cần thiết của việc mở rộng.

Với khu vực dự kiến chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội, ông Nghiêm cho rằng cần xem xét trong định hướng xây dựng Thủ đô thành thành phố xanh. Ông nhắc đến những ý tưởng như “rừng trong thành phố”, “thành phố trong rừng”, đồng thời lưu ý việc tăng chỉ tiêu xanh cần gắn với phát triển du lịch văn hóa, khai thác giá trị các di tích và cảnh quan.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đánh giá cả giá trị tự nhiên và văn hóa của khu vực. Trong quá trình tái thiết đô thị, ông đặc biệt nhấn mạnh việc nhận diện di sản để có cơ sở gìn giữ. “Muốn bảo tồn, anh phải nhận diện được giá trị”, ông Nghiêm nhấn mạnh.

Sơ đồ mở rộng địa giới hành chính. Ảnh: UBND TP Hà Nội

GS. Đặng Hùng Võ đánh giá vùng giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội có nhiều tài nguyên, có sự liên hệ với quần thể Ba Vì và Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới có thể bổ sung nguồn lực cho Hà Nội và tạo thêm cơ hội phát triển cho khu vực được tiếp nhận.

“Một vùng đất nếu thuộc Thủ đô thì sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn là thuộc một tỉnh giáp Thủ đô”, ông Võ nhận định.

Ông Võ cho rằng "thương hiệu Hà Nội" có thể giúp các tiềm năng của khu vực được chú ý nhiều hơn, tạo “thế năng” để chuyển thành “động năng” phát triển. Từ những tài nguyên sẵn có, địa phương có thể khai thác các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, kết hợp vui chơi, giải trí và tạo cảnh quan hấp dẫn.

Khi dịch vụ phát triển, lượng khách và nhu cầu sử dụng tăng lên, người dân địa phương sẽ có thêm cơ hội hưởng lợi. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành nguồn thu, ông Võ cho rằng cần khắc phục hạn chế về giao thông.

GS. Đặng Hùng Võ. Ảnh: TN

Ông Võ đánh giá hạ tầng giao thông khu vực trên còn yếu. Muốn thu hút du khách, vấn đề trước hết là phải cải thiện khả năng tiếp cận, đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch.

Cùng với giao thông, ông gợi mở việc bổ sung các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cảnh quan đẹp và phát triển mô hình farmstay. Các dịch vụ này có thể tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở thêm nguồn thu từ du lịch.

Bảo tồn, phát triển Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh

Trong kế hoạch chuẩn bị điều chỉnh địa giới, Hà Nội yêu cầu rà soát đất đai, dân cư, rừng, hạ tầng, tài sản và các dự án chịu tác động; đồng thời chuẩn bị phương án quản lý, bảo tồn, phát triển Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh.

Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Hà Nội quản lý từ ngày 22/6.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, khi Hà Nội tiếp quản sẽ có điều kiện thuận lợi để đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái và khai thác hiệu quả hơn các giá trị của Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn.

Thành phố cũng yêu cầu việc bàn giao, tiếp nhận được chuẩn bị song song với xây dựng đề án, bảo đảm thủ tục hành chính và các dịch vụ thiết yếu không bị gián đoạn. Việc học tập, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội và quyền lợi bảo hiểm của người dân phải được duy trì liên tục.

Trong cuộc họp báo ngày 5/10, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Hà Nội và còn dư địa phát triển. Thành phố sẽ khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Hà Nội đã có định hướng phát triển các lĩnh vực này trong khung quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố là phát triển kinh tế - xã hội phải đi cùng bảo đảm an sinh xã hội và đời sống dân cư.

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