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TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ở chung cư chờ sập

Duy Quang

TPO - TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Chung cư Vĩnh Hội được kiểm định, đánh giá ở cấp D - cấp nguy hiểm cao nhất, không bảo đảm an toàn sử dụng.

UBND phường Khánh Hội (TPHCM) đang triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Chung cư Vĩnh Hội được kiểm định, đánh giá ở cấp D - cấp nguy hiểm cao nhất, không bảo đảm an toàn sử dụng. Từ năm 2017, sau kiểm định, đã có 103 trường hợp di dời khỏi chung cư theo kế hoạch. Đến nay, còn 141 hộ chưa đồng thuận di dời.

TPHCM đã bố trí quỹ 141 căn hộ tạm cư cho các hộ dân. Toàn bộ căn hộ đã được sửa chữa, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sẵn sàng bàn giao.

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Chung cư Vĩnh Hội được kiểm định, đánh giá ở cấp D - cấp nguy hiểm cao nhất, không bảo đảm an toàn sử dụng.

Sau khi có quyết định bố trí tạm cư, các hộ dân liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng TPHCM để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà.

TPHCM hiện có 63 chung cư với 89 lô nhà thuộc diện phải khẩn trương phá dỡ, xây dựng lại tại 16 phường. Ngoài ra, có 458 chung cư với 509 lô nhà tại 41 phường không thuộc diện phải phá dỡ nhưng cần kinh phí cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn.

Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn, TPHCM sẽ dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và các chung cư xây trong giai đoạn 1975 - 1994.

Theo đó, chung cư cấp B và C xây trước năm 1975 cũng được sửa chữa, nâng cấp trong 5 năm tới. Với 16 chung cư cấp D, TPHCM tính phương án xây mới 7 tòa đã di dời tháo dỡ, 9 chung cư còn lại chưa hoặc đang di dời sẽ được sửa chữa, xây dựng lại.

Đến năm 2035, TPHCM sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trước năm 1975, cũng như các chung cư hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975 - 1994.

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