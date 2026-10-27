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Giải cứu nam thanh niên bị hàng rào sắt đâm xuyên tay ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Nam thanh niên 22 tuổi tại Huế bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên bàn tay trái, mắc kẹt tại hiện trường vừa được lực lượng chức năng giải cứu sau gần 40 phút gặp nạn.

Chiều 27/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa phối hợp với nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 giải cứu thành công một nam thanh niên bị hàng rào sắt đâm xuyên bàn tay.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế nỗ lực giải cứu nam thanh niên bị hàng rào sắt đâm xuyên bàn tay. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về vụ tai nạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, TP. Huế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định anh Đào Anh T. (SN 2004) bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên bàn tay trái, khiến nạn nhân mắc kẹt. Dù vẫn tỉnh táo, anh T. cần được giải cứu kịp thời để hạn chế tổn thương.

Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân viên y tế triển khai phương án cứu hộ, tiến hành cắt phần hàng rào sắt để giải phóng bàn tay nạn nhân, đồng thời bảo đảm an toàn, hạn chế tác động đến vết thương.

Sau gần 40 phút ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa anh T. ra khỏi vị trí mắc kẹt, bàn giao cho nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

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