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Sức khỏe

Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng thầm lặng đến người trẻ như thế nào?

P.V

Bạn Mỹ Uyên (25 tuổi) thường xuyên cảm thấy áp lực và chọn cách hoàn thành các công việc đến 2h sáng. Bạn Quốc Anh (22 tuổi) sinh viên 1 trường đại học chia sẻ việc thức khuya cùng bạn bè làm bài tập để không bị quá tải trong cuộc sống. Tuy nhiên cả hai đều giống nhau, dù đã giải quyết xong công việc nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, stress.

Vòng lặp "quá tải": Khi thói quen xấu âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe giới trẻ

Theo các tài liệu và báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật đến năm 2025, sức khỏe tâm thần (mental health) là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với giới trẻ trên toàn cầu.

Áp lực công việc, kỳ vọng thành tích của cuộc sống hiện đại đang khiến ngày càng nhiều người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thậm chí kiệt sức nghề nghiệp (burnout). Đây không còn là câu chuyện của riêng cá nhân nào mà đang trở thành thách thức sức khỏe tinh thần được quan tâm trên toàn cầu. Khoa học tâm lý chỉ ra rằng, người trẻ đang sống trong một kỷ nguyên bị bủa vây bởi hội chứng FOMO (Sợ bỏ lỡ) và áp lực đồng lứa từ mạng xã hội. Sự phát triển của công nghệ vô tình biến chiếc điện thoại thành một "văn phòng di động" không bao giờ đóng cửa.

Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng thế nào đến cơ thể

Khi một người rơi vào trạng thái stress kéo dài, cơ thể sẽ liên tục tiết ra hormone Cortisol. Về mặt sinh học, nồng độ Cortisol quá cao trong thời gian dài sẽ làm suy giảm vùng dưới đồi của não bộ, gây mất ngủ, giảm trí nhớ. Không dừng lại ở đó, áp lực tinh thần còn trực tiếp can thiệp vào nhịp sinh học hằng ngày của người trẻ, làm đảo lộn thói quen ăn uống: Có lúc khiến bạn chán ăn, bỏ bữa, nhưng cũng có khi thúc đẩy bạn tìm đến những món ăn nhanh, nhiều dầu mỡ hay đồ ngọt để “giải tỏa tâm trạng”. Khi não bộ xử lý những lo âu, dòng máu nuôi dưỡng hệ tiêu hóa bị suy giảm, dẫn đến các tình trạng phổ biến như đầy hơi, đau dạ dày, khó hấp thu dinh dưỡng. Sự căng thẳng này trực tiếp làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nơi vốn được mệnh danh là "bộ não thứ hai", quyết định phần lớn hệ miễn dịch và năng lượng của cơ thể con người.

Khi não bộ xử lý những lo âu, dòng máu nuôi dưỡng hệ tiêu hóa bị suy giảm, dẫn đến các tình trạng phổ biến như đầy hơi, khó hấp thu dinh dưỡng.
Khi não bộ xử lý những lo âu, dòng máu nuôi dưỡng hệ tiêu hóa bị suy giảm, dẫn đến các tình trạng phổ biến như đầy hơi, khó hấp thu dinh dưỡng.

Tái tạo năng lượng từ bên trong, bắt đầu từ những điều giản đơn

Việc tìm lại sự cân bằng cho tâm trí không hề khó và phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Năng lượng khỏe khoắn luôn bắt đầu từ những việc nhỏ và thiết thực nhất trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Việc sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe từ bên trong sẽ giúp cơ thể thoải mái, thư thái, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành đến chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Hãy ưu tiên lựa chọn những món ăn xanh và sạch, những thực phẩm giàu chất xơ, tươi ngon và ít chế biến sẵn. Một chế độ ăn thanh lành như vậy không chỉ giúp giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa mà còn làm sạch cơ thể từ bên trong, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tỉnh táo và tràn đầy sức sống để đối đầu với mọi deadline.

Đi dạo dưới những tán cây xanh, để làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hít thở bầu không khí tự nhiên chính là liều thuốc xoa dịu thần kinh hiệu quả nhất.
Đi dạo dưới những tán cây xanh, để làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hít thở bầu không khí tự nhiên chính là liều thuốc xoa dịu thần kinh hiệu quả nhất.

Trong hành trình thiết lập lại chế độ cân bằng cuộc sống, sữa uống Betagen chính là người bạn đồng hành lý tưởng, gọn nhẹ và tràn đầy năng lượng tích cực cho giới trẻ cùng gia đình. Sự kết nối giữa tinh thần và thể chất nằm ngay trong mỗi chai Betagen. Với hàng tỷ lợi khuẩn Lactobacillus Casei, sản phẩm giúp chủ động tái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Khi "bộ não thứ hai" được chăm sóc tốt và êm dịu, cơ thể sẽ tự khắc sản sinh ra các hormone hạnh phúc, giúp bạn giảm bớt cảm giác căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng. Không cần những giải pháp phức tạp, một chai Betagen mát lạnh mỗi ngày chính là thói quen dinh dưỡng thông minh, giúp người trẻ sạc lại năng lượng, sống khỏe mạnh và tích cực hơn từ bên trong.

Sữa uống Betagen chính là người bạn đồng hành lý tưởng cho người trẻ cùng gia đình
Sữa uống Betagen chính là người bạn đồng hành lý tưởng cho người trẻ cùng gia đình

Không dừng lại ở việc hỗ trợ chăm sóc đường ruột, thương hiệu tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm mới Betagen Pro, giải pháp dinh dưỡng đột phá dành riêng cho lối sống năng động của người trẻ. Sữa uống lên men Betagen Pro không chỉ kế thừa trọn vẹn lợi ích bảo vệ hệ tiêu hóa từ lợi khuẩn Lactobacillus Casei, mà còn được bổ sung thêm chất đạm (Protein). Sự kết hợp này giúp hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp sau những giờ làm việc hay vận động. Duy trì nguồn năng lượng bền bỉ cho cả ngày dài bận rộn, cho cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Với thông điệp "Tốt bụng" được lan tỏa như một định nghĩa mới về phong cách sống của Gen Z. Sự tốt bụng không chỉ dừng lại ở những hành động tử tế bên ngoài, mà phải bắt nguồn từ chính việc yêu thương bản thân: Chăm sóc một "chiếc bụng tốt", hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ sâu bên trong. Các bạn cùng Betagen đón xem TVC nha!

#sức khỏe tinh thần #stress ở người trẻ #kiệt sức nghề nghiệp #hệ tiêu hóa #lợi khuẩn Lactobacillus Casei #sữa uống Betagen #Betagen Pro

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