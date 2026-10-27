Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đặt cược vào 'tình bạn chưa có tiền lệ' với Tổng thống Mỹ

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự hào khoe về sự ủng hộ mà ông nhận được từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước thềm cuộc bầu cử tại Israel. Ông gợi ý rằng nếu mình tái đắc cử, cả hai nhà lãnh đạo có thể khởi động lại chiến dịch nhằm vào Iran, sau khi ông Trump tuyên bố rằng họ nên "hoàn tất công việc này".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Mỹ Donald Trump mang đến một tình bạn chưa từng có tiền lệ giữa một thủ tướng Israel và một tổng thống Mỹ. Khó có khả năng chúng ta sẽ có một vị tổng thống nào thân thiết đến thế nữa”, ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình. "Ông ấy còn hai năm nhiệm kỳ nữa, và ông ấy kêu gọi quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Trump - người từng cùng ông Netanyahu phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2 - đã viết: "Hãy bỏ phiếu cho ông Netanyahu làm Thủ tướng. Chúng ta phải hoàn tất công việc mà chúng ta đã bắt đầu!"

Ông Netanyahu cho biết ông Trump sẵn sàng thực hiện các hành động "nhằm loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Iran", nhưng điều kiện tiên quyết là ông Netanyahu phải tiếp tục nắm quyền.

Khi được yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Netanyahu, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Như Tổng thống Trump đã nêu, Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự. Lệnh phong tỏa vẫn sẽ được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, trong khi dầu mỏ vẫn tiếp tục được vận chuyển qua eo biển Hormuz với khối lượng kỷ lục”.

Trong một email, bà Kelly nói thêm: “Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11”.

Ông Trump lần đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Netanyahu vào ngày 18/10, và tiếp tục nhắc lại lập trường này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/10.

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông Netanyahu có yêu cầu sự ủng hộ lần thứ hai này hay không, ông Trump đáp: “Tôi chưa bao giờ bàn về chuyện đó. Tôi đã đưa ra cả hai tuyên bố ủng hộ. Tôi nghĩ ông ấy đã làm rất tốt vai trò thủ tướng trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn”.

Đối thủ chính của ông Netanyahu - cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội theo đường lối trung dung Gadi Eisenkot - cũng đã chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội, ca ngợi ông Trump là “một người bạn thực sự của Israel”.

“Tôi trân trọng những nỗ lực và cam kết của ông ấy đối với an ninh của Israel, và tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ hợp tác chặt chẽ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào được người dân lựa chọn”.

Đối thủ cáo buộc ông Netanyahu ‘gieo rắc nỗi sợ hãi’

Cuộc bỏ phiếu ngày 27/10 là cơ hội để cử tri Israel đưa ra "phán quyết" về các chính sách của Thủ tướng Netanyahu, đặc biệt là những chính sách liên quan đến Iran và phong trào Hamas.

Với việc ông Netanyahu đang đứng đầu chính phủ, đời sống chính trị của Israel đã dịch chuyển sâu hơn nữa về phía cánh hữu. Hầu hết các đảng phái do người Do Thái lãnh đạo - bao gồm cả đảng của ông Eisenkot - hiện đều phản đối "giải pháp hai nhà nước", vốn là nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình với người Palestine trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng chính sách của nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất lịch sử Israel này đang khiến đất nước trở nên suy yếu. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu sẽ đánh mất thế đa số mong manh hiện có.

Trong khi đó, ông Eisenkot cùng một loạt đảng đối lập cũng không có lộ trình rõ ràng nào để lật đổ ông Netanyahu.

Ông Netanyahu (77 tuổi) là một bậc thầy về khả năng sinh tồn chính trị. Kể từ năm 2009, lần duy nhất các đối thủ giành được quyền lực từ tay ông là sau bốn cuộc bầu cử không phân thắng bại trong vòng hai năm. Chỉ 18 tháng sau đó, ông đã trở lại nắm quyền.

Hôm 26/10, ông Netanyahu đã chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó có hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trong video, ông Khamenei nằm trên giường bệnh và nói rằng nếu là mình, ông chắc chắn sẽ "không chọn ông Netanyahu”, vì “nếu có thêm một nhiệm kỳ như thế này nữa, tôi e rằng mình sẽ đoàn tụ với cha tôi sớm hơn dự kiến".

Trước đó, hôm 25/10, ông Netanyahu đã đăng một bức ảnh được tạo bằng AI, mô tả cảnh một đám mây hình nấm bao trùm lên Tel Aviv, kèm theo tuyên bố rằng Israel đang đối mặt với mối đe dọa sống còn từ Iran.

Đối thủ Eisenkot cáo buộc ông Netanyahu “đang dựa vào một chiến dịch gieo rắc nỗi sợ hãi, dối trá và đe dọa, bao gồm cả việc sử dụng hình ảnh bom hạt nhân ngay giữa lòng Tel Aviv. Nhưng lần này, chiêu đó sẽ không còn hiệu quả nữa”.

Việc ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu cũng tiềm ẩn những rủi ro chính trị nhất định, khi chỉ còn một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, thời điểm mà chính đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đang nỗ lực duy trì quyền lực.

Cuộc chiến với Iran là vấn đề cực kỳ không được lòng công chúng tại Mỹ, vốn bị coi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cả leo thang, đặc biệt là giá nhiên liệu. Các hoạt động giao tranh quy mô lớn đã tạm dừng từ nhiều tháng nay, sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn diễn ra mà không có sự tham gia của phía Israel.