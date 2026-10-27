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Không có Big Bang hay BlackPink, TPHCM 'hái ra tiền' từ các concert nội địa

Thanh Tâm

TPO - Sức hút của các concert “Tổ quốc trong tim”, “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu từ du lịch, lưu trú, mua sắm và dịch vụ, góp phần khai thác công nghiệp văn hóa như một động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số tại TPHCM.

Tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhắc đến sức hút của chương trình “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ông Quang cho biết thời gian tới TPHCM sẽ có thêm những chương trình giải trí quy mô lớn, góp phần thu hút người dân và du khách.

Tạo nguồn thu cho lưu trú, dịch vụ...

Tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9 (mở rộng), ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần gắn các chương trình văn hóa, giải trí với kinh tế du lịch và tiêu dùng. Theo ông Quang, những sự kiện đủ sức hút sẽ kéo du khách từ địa phương khác đến, thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, mua sắm và dịch vụ, qua đó đóng góp trực tiếp vào GDP và mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

“Nhà nước với người dân cùng làm, để khi người ta tới xem chương trình, lưu trú khách sạn, mua sắm... từ đó ra tiền”, ông Quang nói.

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Hàng chục nghìn khán giả đến tham dự ngày thứ hai concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: BTC.

Tại TPHCM, 8 suất diễn quy mô lớn trong 2 ngày 17-18/10 thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả, góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú tại khu vực trung tâm.

Đại diện khách sạn Grand Sài Gòn (phường Sài Gòn) cho biết lượng khách tăng khoảng 20%. Trong khi đó, khách sạn Viễn Đông (phường Bến Thành) ghi nhận công suất phòng đạt 95-96%. Nhiều khách sạn trên các tuyến đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Lê Thánh Tôn... cũng có lượng đặt phòng tăng cao.

Tuy nhiên, do phần lớn khán giả là người trẻ sống tại TPHCM, mức tăng chưa tạo đột biến trên toàn thị trường lưu trú.

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Các concert thu hút đông đảo khán giả, mở thêm cơ hội kích cầu du lịch, mua sắm và dịch vụ tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang - Giám đốc khách sạn Viễn Đông - cho biết từ tháng 10, TPHCM bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế, kéo dài đến tháng 3 năm sau, chủ yếu từ châu Âu và Mỹ.

Theo bà Trang, concert và các sự kiện lớn tạo thêm nguồn khách cho ngành lưu trú. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào khả năng chuyển đổi khán giả thành khách lưu trú, thời gian ở lại và mức chi tiêu cho ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí.

“Để biến lượng khán giả thành doanh thu bền vững, TPHCM cần kết nối sự kiện với hệ sinh thái du lịch, còn doanh nghiệp phải chủ động phát triển dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách”, bà Trang nói.

Kinh tế càng phát triển, yêu cầu văn hóa càng cao

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền - giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng các concert quy mô lớn không chỉ tạo doanh thu từ bán vé mà còn thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm và vui chơi giải trí. Qua đó, sự kiện tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, kích cầu tiêu dùng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TPHCM.

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Đông đảo khán giả tham dự concert “Tổ quốc trong tim”, chương trình nghệ thuật khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Theo ông Điền, thành phố cần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, tổ chức lễ hội thường xuyên và phát triển các chương trình biểu diễn gắn với bản sắc địa phương, như văn hóa sông nước hay lịch sử hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM. Việc kết nối biểu diễn với các sản phẩm du lịch, trải nghiệm đặc trưng sẽ khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, tạo sức lan tỏa đến nhiều ngành dịch vụ và đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Điền cũng cho rằng TPHCM cần hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa. Khi văn hóa trở thành động lực phát triển, thành phố có thể khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo thêm dư địa tăng trưởng.

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Đông đảo khán giả hòa mình vào không khí sôi động tại concert.
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Những concert như “Tổ quốc trong tim” góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, tạo sức hút với công chúng.

Ông Trần Thanh Vương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - cho biết thành phố hiện có khoảng 97.000 lao động trực tiếp và 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo...

Năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP TPHCM. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 7-7,2% vào năm 2030.

Theo ông Vương, việc được UNESCO ghi danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh tạo thêm cơ hội thu hút dự án, nhân lực sáng tạo, sự kiện và hợp tác quốc tế, góp phần khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa.

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#Anh trai vượt ngàn chông gai #Anh Trai say hi #Tổ quốc trong tim 2026 #tăng trưởng 2 con số

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