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Hàng không - Du lịch

Đón mùa du lịch cuối năm cùng Vietjet, nối dài hành trình khám phá xuyên lục địa

P.V

Đón mùa du lịch cuối năm, Vietjet mang đến chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 26/10 đến 1/11/2026 với hàng triệu vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội vi vu quốc tế với những hành trình kết nối khắp châu Á và châu Âu.

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Từ 0h00 ngày 26/10 đến 23h00 ngày 1/11/2026 (GMT+7), hành khách có thể săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay Vietjet tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các hành trình bay trong nước và quốc tế từ ngày 1/11/2026 - 31/10/2027 (*).

Từ những chuyến đi ngắn ngày khám phá vẻ đẹp Việt Nam, kỳ nghỉ nhiệt đới giữa làn nước xanh trong của Maldives, đến hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa tại châu Á hay khám phá những thành phố cổ kính của châu Âu, rất nhiều trải nghiệm mới có thể bắt đầu ngay với chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn của Vietjet.

Đặc biệt, mạng bay không ngừng mở rộng với những đường bay mới như TP.HCM – Maldives, Hà Nội/TP.HCM – Cebu (Philippines), TP.HCM – Clark (Philippines), TP.HCM – Chiang Mai (Thái Lan), Hà Nội – Almaty (Kazakhstan) và Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc), mang đến thêm nhiều lựa chọn để hành khách lên kế hoạch cho mùa du lịch cuối năm và những kỳ nghỉ trong năm tới.

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Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

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