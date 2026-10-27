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Pháp luật

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Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm (sinh năm 1964) trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ). Doanh nghiệp mà bị can này tham gia thành lập đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, cơ quan công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Quách Chí Lâm (SN 1964, quê xã An Bình, tỉnh Phú Thọ; thường trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

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Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Quách Chí Lâm.

Quách Chí Lâm bị điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Các quyết định tố tụng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) ban hành ngày 26/10/2026.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/10, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú tại phường Hòa Bình), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ; Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ; và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Cả 3 bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm cùng Phùng Sơn Hải và Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 nhằm khai thác đất san lấp bán kiếm lời và chia lợi nhuận.

Để thực hiện mục đích này, Quách Chí Lâm bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” ông Hoàng Văn Lộc và ông Đinh Thanh Tùng nhằm được cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Tổng khối lượng khoáng sản theo các giấy xác nhận là 1,08 triệu m³. Hiện thông tin chi tiết về nhân vật Quách Chí Lâm chưa được công khai.

Lợi dụng các giấy xác nhận trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, bán và thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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