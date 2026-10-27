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Pháp luật

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Nhậu say, đánh người đi đường nhập viện vì nghĩ đi theo đánh mình

Cảnh Kỳ

TPO - Đang đi trên đường, bỗng ông L. bị Nguyễn Ngọc Thuận tiến tới đạp ngã rồi đánh nhập viện. Tại cơ quan công an, Thuận khai, do nhậu say, trên đường về nhà nghĩ có người theo dõi đánh mình nên đã tấn công ông L.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Tân Hạnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1995, ngụ phường Tân Hạnh, Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

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Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: CAVL

Theo hồ sơ vụ việc, tối 17/8, ông N.A.L (SN 1983, ngụ phường Thanh Đức, Vĩnh Long) đi xe máy trên đường, khi đến đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu) bất ngờ bị một thanh niên chạy từ phía sau tới áp sát rồi đạp ông ngã xuống đường. Tiếp đó, ông L. bị thanh niên lạ mặt dùng hung khí đánh tiếp, ông được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương vào cuộc điều tra và triệu tập Nguyễn Ngọc Thuận đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận hành vi đánh ông L. Thuận và ông L. không quen biết, không có mâu thuẫn. Tối xảy ra sự việc do Thuận nhậu say, trên đường về nhà nghĩ ông L. theo dõi đánh mình nên đã tấn công ông L.

Kết quả giám định sức khoẻ xác định ông L. bị tổn thương 15%.

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#Nguyễn Ngọc Thuận #Vĩnh Long #cố ý gây thương tích #đánh người đi đường #bắt tạm giam #nhậu say #thương tích 15%

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