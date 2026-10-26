Nga nói Ukraine liên tục tấn công Oleshky trước khi lệnh ngừng bắn cục bộ có hiệu lực

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine pháo kích 18 lần và tiến hành hơn 120 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Oleshky trong tuần qua, trước khi lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến có hiệu lực ngày 27/10 để đưa hàng viện trợ vào và sơ tán dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (26/10) cáo buộc Ukraine liên tục tấn công thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine bằng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) trước thềm lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến có hiệu lực ngày 27/10. Moscow cho rằng các cuộc tấn công này cản trở việc vận chuyển lương thực, thuốc men và sơ tán người dân.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 19/10, Ukraine đã pháo kích Oleshky 18 lần và thực hiện hơn 120 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thị trấn cùng các tuyến đường chính xung quanh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Cùng ngày 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng xem xét các lệnh ngừng bắn cục bộ vì mục đích nhân đạo, nhưng nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc Moscow giảm cường độ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng thiết lập các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời dọc chiến tuyến, ông Peskov trả lời: “Vì mục đích nhân đạo, chắc chắn rồi”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định nối lại các cuộc đàm phán ba bên không đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với hoạt động quân sự của Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Oleshky nằm ở bờ trái sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson, hiện phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng. Người dân được cho là đang thiếu hụt lương thực, nước sạch và thuốc men do giao tranh kéo dài.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân. Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người ở lại, trong đó có người cao tuổi và khoảng 50 trẻ em.

Theo kế hoạch, người dân có thể lựa chọn sơ tán đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hoặc sang Nga. Ông Dmytro Lubinets, người phụ trách nhân quyền của Ukraine và tham gia nhóm đàm phán của Kiev đã xác nhận thỏa thuận, đồng thời cho biết chiến dịch sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.

Đáng chú ý, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đóng vai trò trung gian thúc đẩy thỏa thuận. Bà cho biết đã trực tiếp làm việc với đại diện Nga và Ukraine nhằm phối hợp thực hiện kế hoạch, tiếp nối những nỗ lực trước đó của bà trong việc đoàn tụ trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình do xung đột.