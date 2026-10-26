Quan chức Ukraine: Tên lửa Patriot được sử dụng ở Trung Đông có thể giúp Ukraine trụ vững nhiều năm

TPO - Quan chức Không quân Ukraine cho rằng số tên lửa đánh chặn Patriot được sử dụng tại Trung Đông có thể đủ để duy trì hoạt động phòng không của nước này trong vài năm, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại đạn dược này.

Ukraine thay đổi chiến thuật sử dụng Patriot

Phát biểu trên chương trình Podcast TSE BAZA của RBC-Ukraine, ông Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine cho biết kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga đã giúp quân đội Ukraine thay đổi cách sử dụng các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp, đặc biệt là Patriot.

Theo ông Ihnat, Ukraine đã phát triển những phương thức tác chiến khác với cách triển khai Patriot tại một số quốc gia khác. Thay vì chỉ bố trí hệ thống tại các vị trí cố định như sân bay hoặc căn cứ quân sự, các kíp chiến đấu Ukraine có thể triển khai phục kích, khai hỏa rồi nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác.

Ông lấy ví dụ về chiến thuật sử dụng Patriot để đánh chặn nhiều máy bay trước khi rút khỏi vị trí, qua đó giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện và tấn công trả đũa.

"Ví dụ, hệ thống Patriot không chỉ có thể được sử dụng như một hệ thống cố định, như người Mỹ thường đặt tại các sân bay hoặc căn cứ, mà có thể nói là một hệ thống di động: thiết lập một cuộc phục kích, bắn hạ năm máy bay và trở về an toàn", ông nói.

Hệ thống phòng không Patriot.

Khác biệt trong cách sử dụng tên lửa đánh chặn

Một vấn đề khác được ông Ihnat nhấn mạnh là lượng tên lửa tiêu hao trong mỗi lần đánh chặn. Theo ông, các kíp chiến đấu Ukraine đã học cách sử dụng đạn dược tiết kiệm hơn, trong khi tại Trung Đông, một số trường hợp có thể sử dụng tới tám tên lửa đánh chặn cho cùng một mục tiêu.

Người phát ngôn của Không quân Ukraine cho biết hệ thống Patriot có các chế độ vận hành tự động, bán tự động và thủ công. Ở chế độ tự động, hệ thống có thể phóng nhiều tên lửa đánh chặn, tùy thuộc vào thiết lập và tình huống tác chiến. Nếu không có đủ kinh nghiệm, kíp vận hành có thể sử dụng cả loạt tên lửa để đối phó với một mục tiêu, chẳng hạn máy bay không người lái hoặc tên lửa đạn đạo.

Theo đánh giá của ông, số lượng tên lửa được sử dụng ở Trung Đông có thể đủ để duy trì hoạt động chiến đấu của các hệ thống Patriot tại Ukraine trong nhiều năm.

Ông nhận định việc tiêu hao số lượng lớn tên lửa tại Trung Đông là một trong những nguyên nhân khiến Ukraine hiện phải đối mặt với khủng hoảng nguồn cung.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chỉ nhận được 12 tên lửa Patriot mỗi tháng, ít hơn khoảng bốn lần so với thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo ông Zelensky, một số lô tên lửa mà Kiev đã thanh toán vẫn chưa được Mỹ phê duyệt chuyển giao.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn có thể khiến nước này gặp khó khăn hơn trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Kiev đang đàm phán với các đối tác châu Âu để tìm kiếm thêm nguồn cung tên lửa phòng không. Tuy nhiên, việc chuyển giao các tên lửa Patriot vẫn cần sự chấp thuận của Mỹ.