Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

TPO - Tờ Nikkei ngày 26/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda - người từng tận dụng khoảng thời gian ngắn tại vị để thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - đã qua đời ở tuổi 90.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần. (Ảnh: Reuters)

Theo Nikkei, ông Yasuo Fukuda đã qua đời hôm 22/10 do bị suy tim.

Tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Waseda danh tiếng ở Tokyo, ông Fukuda đã dành gần hai thập kỷ nỗ lực cống hiến cho một công ty dầu khí trước khi bước chân vào chính trường.

Ông được bầu vào Hạ viện năm 1990, và từng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2000 đến 2004.

Ông Fukuda trở thành thủ tướng sau khi ông Shinzo Abe đột ngột từ chức vào năm 2007. Nhiệm kỳ của ông kéo dài chưa đầy một năm, ngắn hơn cả nhiệm kỳ hai năm của cha ông - cựu Thủ tướng Takeo Fukuda.

Ông Fukuda kế nhiệm ông Abe trong bối cảnh Quốc hội bị chia rẽ và các đảng đối lập có khả năng trì hoãn việc thông qua các dự luật.

Cảm thấy nản lòng trước tiến trình lập pháp bị đình trệ, ông Fukuda đã từ chức vào năm 2008. Ông là người thứ hai trong số sáu vị thủ tướng Nhật Bản từ chức chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.

Được biết đến là người theo đường lối ngoại giao ôn hòa, sau khi rời ghế thủ tướng, ông Fukuda đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Fukuda có một người con trai tên là Tatsuo, hiện cũng là một nghị sĩ và được xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng trong tương lai.