Bệnh nhân chờ 1,5 giờ, sổ khám nằm trong hộc bàn: Sở Y tế TPHCM yêu cầu chấn chỉnh

TPO - Từ chuyện người bệnh chờ khám vì hồ sơ bị bỏ quên đến đơn thuốc điều chỉnh nhưng giải thích chưa rõ, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, khắc phục để những bất cập không lặp lại.

Chờ khám vì hồ sơ chưa được chuyển

Chiều 26/10, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết từ tháng này, Sở định kỳ phát hành “Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân”. Những tình huống thực tế được tổng hợp để các cơ sở khám chữa bệnh cùng nhìn lại quy trình phục vụ, cải tiến và phòng ngừa sai sót tương tự.

Từ ngày 25/9 đến 25/10, hệ thống ghi nhận 163 phản ánh. Trong đó, 150 trường hợp đã được xử lý, phản hồi, 13 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn.

Có 47 phản ánh liên quan đến Chương trình khám sức khỏe toàn dân. Các nhóm phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, thông tin, hướng dẫn chưa rõ ràng, thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế. Ngoài ra, người dân còn phản ánh việc thu phí chưa đúng hoặc thu thêm nhưng chưa giải thích.

Liên quan đến chỉ định chụp chiếu ngoài bệnh viện, có trường hợp người dân phản ánh được chỉ định chụp MRI khớp vai tại cơ sở bên ngoài bệnh viện, dẫn đến lo ngại về tính khách quan của chỉ định và chi phí phát sinh.

Người dân trong chương trình khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: Anh Nhàn

Trong những tình huống được Sở Y tế TPHCM lưu ý, có người bệnh nộp lại sổ khám sau khi làm xét nghiệm nhưng chờ khoảng 1,5 giờ vẫn chưa được gọi. Sau đó, sổ khám được tìm thấy trong hộc bàn.

Từ sự việc này, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở quy định rõ nơi nhận, giao hồ sơ, người phụ trách và trạng thái chờ khám lại. Việc theo dõi cần ưu tiên công cụ điện tử, đồng thời kiểm tra định kỳ những hồ sơ có thời gian chờ bất thường.

Khi xảy ra chậm trễ, nhân viên y tế cần chủ động thông báo nguyên nhân, hướng xử lý và nơi hỗ trợ, tránh để người bệnh phải tự đi tìm hồ sơ hoặc hỏi nhiều lần.

Một trường hợp khác liên quan đến đơn thuốc của bệnh nhi. Sau khi trẻ rời phòng khám, bác sĩ phát hiện nhầm lẫn về hàm lượng thuốc bôi và điều chỉnh đơn ngay trong ngày. Nhân viên đã gọi điện, gửi đơn mới qua thư điện tử nhưng gia đình phản ánh việc thay đổi chưa được giải thích rõ.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở bảo đảm người bệnh nhận đúng đơn đã điều chỉnh và hiểu hướng dẫn mới. Việc kiểm tra đơn trước khi phát hành, đặc biệt là hàm lượng thuốc và cách sử dụng, cũng cần được tăng cường.

Đúng quy trình vẫn cần giải thích thấu đáo

Sở Y tế TPHCM cũng đề cập phản ánh của người nhà bệnh nhi về cách giao tiếp của bác sĩ. Qua xác minh, trẻ đã được xử trí cơ bản trước khi chuyển khám chuyên khoa. Tuy nhiên, trong lúc đông người bệnh, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ về tình trạng của trẻ và hướng xử trí.

Theo Sở Y tế, lắng nghe, giao tiếp và giải thích dễ hiểu là một phần của chất lượng chăm sóc. Dù thực hiện đúng quy trình chuyên môn, cơ sở y tế vẫn có thể chưa tạo được sự an tâm nếu người bệnh và gia đình thiếu thông tin.

Người bệnh được chăm sóc tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM)

Với Chương trình khám sức khỏe toàn dân, phần lớn phản ánh liên quan đến việc đã khám nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên Hồ sơ sức khỏe cá nhân, do cơ sở khám chậm nhập hoặc nhập thiếu thông tin.

Vấn đề chi phí khám chữa bệnh cũng khiến người dân băn khoăn. Có người bệnh được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100% nhưng vẫn phải trả thêm tiền khám, xét nghiệm khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu. Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở giải thích rõ khoản chi ngoài quyền lợi BHYT, giúp người bệnh hiểu mức hưởng 100% không đồng nghĩa mọi dịch vụ theo yêu cầu đều miễn phí.

Từ các vấn đề trên, Sở Y tế TPHCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động rà soát những tình huống tương tự tại đơn vị, xác định nguyên nhân gốc, phân công trách nhiệm, sửa đổi quy trình và theo dõi hiệu quả khắc phục.