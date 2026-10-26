Hệ thống MRI 5 Tesla đầu tiên của Đông Nam Á tại Việt Nam có gì đặc biệt?

TPO - Hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla (5T) đầu tiên tại Đông Nam Á vừa được đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhận định công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu y học chuyên sâu và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Ngày 26/10, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai trương hệ thống MRI 5 Tesla, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết: “Ngành y tế đang tập trung vào hai định hướng lớn là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và làm chủ công nghệ cao trong chẩn đoán sớm; đồng thời phát triển các mô hình viện - trường nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực y tế trình độ cao. Việc đầu tư hệ thống MRI 5T phù hợp với những định hướng này, tạo thêm hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội và bệnh viện sớm đưa thiết bị vào hoạt động hiệu quả, phát huy khả năng nghiên cứu liên ngành, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy công bố các công trình khoa học trên những tạp chí y khoa uy tín.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động đưa hệ thống MRI 5 Tesla vào phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tăng khả năng khảo sát cấu trúc vi mô

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Hệ thống uMR Jupiter 5T sử dụng từ trường 5 Tesla, có khả năng tạo hình ảnh với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và độ tương phản mô cao hơn so với các hệ thống cộng hưởng từ 1,5T và 3T phổ biến hiện nay. Đặc điểm này mở ra khả năng khảo sát chi tiết hơn các cấu trúc vi mô và chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể”.

Trong lĩnh vực thần kinh, công nghệ MRI 5T có thể hỗ trợ nghiên cứu cấu trúc não bộ, thành mạch máu và các dấu hiệu liên quan đến một số bệnh lý thần kinh. Hình ảnh có độ phân giải cao giúp khảo sát các cấu trúc nhỏ, phục vụ đánh giá những bất thường liên quan đến động kinh, bệnh Parkinson và các bệnh lý mạch máu não.

Hệ thống MRI 5 Tesla hiện đại nhất Đông Nam Á vừa được khai trương tại BV ĐH Y Hà Nội.

Một hướng ứng dụng đáng chú ý khác là khảo sát mạch máu não và tưới máu não bằng các kỹ thuật không cần sử dụng thuốc đối quang từ. Trong nghiên cứu ung bướu, các chuỗi xung chuyên sâu như GluCEST và APT-CEST cho phép khảo sát những đặc điểm sinh hóa của mô. Những kỹ thuật này được nghiên cứu nhằm hỗ trợ đánh giá khối u não, phân biệt tổn thương tái phát với tổn thương sau xạ trị và cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình chẩn đoán.

Ngoài ra, hệ thống còn có tiềm năng ứng dụng trong khảo sát gan, thận, tụy, tuyến tiền liệt, tim mạch và cơ xương khớp. Các kỹ thuật chụp chuyên sâu kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng hình ảnh, đánh giá đặc điểm mô và khảo sát những tổn thương nhỏ tại các cơ quan.

Gắn đầu tư công nghệ với nghiên cứu và đào tạo

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu thông tin, bên cạnh ứng dụng lâm sàng, hệ thống MRI 5T được định hướng trở thành hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thiết bị tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu triển khai những đề tài chuyên sâu, kết nối y học lâm sàng với công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị nhà trường và bệnh viện xây dựng cơ chế khai thác thiết bị dùng chung cho các nhóm nghiên cứu, chủ động phát triển đề tài cấp quốc gia và quốc tế, hướng tới những công trình có giá trị khoa học. Đồng thời tính toán chi phí hợp lý để nâng cao hiệu quả khai thác và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế nghe PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu giới thiệu về hệ thống MRI 5 Tesla.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền tảng cho hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam.

Nhà trường và bệnh viện cũng định hướng phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu về cộng hưởng từ siêu từ lực, mở rộng hợp tác với các trung tâm y học quốc tế và tham gia các nghiên cứu đa trung tâm. Qua đó, dữ liệu lâm sàng tại Việt Nam có thể đóng góp thêm bằng chứng khoa học cho các nghiên cứu y học chuyên sâu.