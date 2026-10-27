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Sau khi xem TikTok nhà trường, đối tượng từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trộm 132 linh kiện máy tính

Huỳnh Thủy

TPO - Từ video giới thiệu dàn máy tính mới lắp đặt tại một trường học ở Đắk Lắk trên TikTok, đối tượng Vũ Văn Bằng (sinh năm 1990) di chuyển từ Đà Nẵng đến gây án, vô hiệu hóa camera, lấy trộm 132 linh kiện máy tính trị giá gần 500 triệu đồng.

Tối 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (SN 1990, quê quán tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

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Đối tượng Vũ Văn Bằng.

Trước đó, tối 7/10, Vũ Văn Bằng đột nhập phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, trộm 132 linh kiện máy tính gồm chip CPU, thanh RAM và ổ cứng, tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, trước khi gây án, Bằng thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội các bài đăng về việc lắp đặt thiết bị máy tính tại các công ty, trường học. Sau khi xem video trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, đối tượng bắt xe khách từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại trường, Bằng ngắt nguồn điện để vô hiệu hóa camera giám sát, cắt khóa phòng thực hành tin học rồi tháo lấy các linh kiện quan trọng của dàn máy tính. Gây án xong, đối tượng mang số linh kiện lên xe khách trở về Đà Nẵng.

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Tang vật là các linh kiện do đối tượng Vũ Văn Bằng trộm cắp.

Tiếp nhận tin báo về vụ trộm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Bằng là nghi phạm gây án, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Bằng có 3 tiền án về các tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Đối tượng chưa kịp tiêu thụ số linh kiện trộm cắp thì đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

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#Trộm cắp #linh kiện #máy tính #Đắk Lắk #công an

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