Học sinh Nghệ An lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử

TPO - Thông qua chương trình tọa đàm diễn ra chiều 27/10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An), học sinh sẽ được trang bị thêm kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; cách nhận diện nguy cơ, nhận biết những chiêu thức lôi kéo, dụ dỗ và kỹ năng chủ động phòng tránh. Không chỉ hào hứng tham gia, các em còn chia sẻ những điều bổ ích tiếp thu được, đồng thời gửi gắm thông điệp đến bạn bè và cộng đồng cùng nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc và chất gây nghiện.