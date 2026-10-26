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Địa ốc

Địa ốc 24H: Siêu dự án được huy động vốn 237.000 tỷ đồng; di dời khẩn cấp hộ dân ở chung cư chờ sập

Ninh Phan

TPO - Môi giới bất động sản 'gồng mình' khi thị trường gặp khó; Siêu khu đô thị thể thao được huy động 237.000 tỷ đồng cho công trình nhà ở; TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ở chung cư chờ sập; Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/10.

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#Bất động sản #dự án #chủ đầu tư #chung cư #nhà ở #đất đai

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