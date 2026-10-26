Địa ốc 24H: Siêu dự án được huy động vốn 237.000 tỷ đồng; di dời khẩn cấp hộ dân ở chung cư chờ sập

TPO - Môi giới bất động sản 'gồng mình' khi thị trường gặp khó; Siêu khu đô thị thể thao được huy động 237.000 tỷ đồng cho công trình nhà ở; TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ở chung cư chờ sập; Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/10.
TPO - Khi phát hiện hai sổ đỏ liền kề ghi chéo số thửa, diện tích, người dân cần phối hợp với tổ công tác địa phương để rà soát thông tin. Việc đính chính phải thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.
TPO - Ngôi nhà rộng 185m² được thiết kế với mong muốn giữ lại hai cây dừa cổ thụ hơn 50 năm tuổi. Cảnh quan sẵn có cùng lợi thế đón gió và tầm nhìn hướng sông trở thành những yếu tố quan trọng định hình ý tưởng kiến trúc.
Thay vì chuyển nhượng tự do sau 5 năm, nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại cho người đủ điều kiện hưởng chính sách về loại nhà này.
TPO - Thị trường bất động sản cuối năm 2026 được dự báo vận động theo nhiều kịch bản, với lãi suất là biến số quan trọng. Theo các chuyên gia, nguồn cung có thể tăng, nhưng thanh khoản và giá bán sẽ phụ thuộc vào sức mua, dòng vốn và diễn biến kinh tế vĩ mô.
TPO - TPHCM đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II hỗ trợ bố trí địa chỉ 157 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu làm trụ sở tạm thời cho Công ty CP Cảng Sài Gòn trước ngày 1/11, cho đến khi TPHCM thu hồi khu đất để triển khai dự án.
TPO - Đại diện liên danh nhà đầu tư dự án khu đô thị thể thao quốc tế gần 9.000ha được Hà Nội chấp thuận huy động vốn 237.000 tỷ đồng để thực hiện công trình nhà ở.
Sự cộng hưởng của hệ sinh thái vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể thao, nghỉ dưỡng quy mô lớn cùng các thương hiệu khách sạn quốc tế và hạ tầng tốc độ cao được dự báo sẽ giúp Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Nguồn cầu đa dạng mở ra cơ hội khai thác thương mại, tạo nền tảng gia tăng giá trị cho bất động sản nội khu trong dài hạn.
TPO - Dự án nhà ở xã hội có cả nhà liền kề, 9 lần nhận hồ sơ vẫn chưa bán hết; Siết 'sang tay' nhà ở xã hội sau 5 năm: Hết cửa bán tự do, vướng gì khi thực hiện?; Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang; Đã giải ngân 577 tỷ đồng cho người dưới 35 tuổi mua nhà xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/10.
Ngày 23/10/2026, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tổ chức chương trình “The Art Of Imperial Living – Nghệ thuật sống xứng tầm” tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial, mang đến những thông tin chuyên sâu về dự án và chính sách kinh doanh giai đoạn mới, thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối uy tín.
TPO - TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Chung cư Vĩnh Hội được kiểm định, đánh giá ở cấp D - cấp nguy hiểm cao nhất, không bảo đảm an toàn sử dụng.
TPO - Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 2 đường Song Hành phường Đông Hưng Thuận, dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
Từ tiền đất, chi phí xây dựng, lãi vay đến lợi nhuận kỳ vọng, nhiều yếu tố chi phối giá nhà theo cơ chế thị trường. Khi giá bán vượt xa khả năng chi trả của người dân, cắt giảm chi phí, điều chỉnh lợi nhuận thế nào để kéo giá nhà về mức hợp lý?
Theo nhìn nhận của GS. Đặng Hùng Võ, vùng giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội có sự liên hệ với quần thể Ba Vì và Vườn quốc gia Ba Vì. Nơi đây có nhiều dư địa để phát triển khi sáp nhập về Hà Nội.
TPO - Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng đợt 10 với 12 căn hộ để bán. Trong số 12 căn hộ còn lại, có 1 căn liền kề, với diện tích sàn 139,94m2.
TPO - Đề xuất người mua nhà ở xã hội (NƠXH) sau 5 năm chỉ được bán cho đối tượng mua NƠXH thay vì tự do bán ra thị trường như hiện nay kỳ vọng ngăn đầu cơ, giữ quỹ nhà an sinh, song nhiều ý kiến lo ngại về quyền định đoạt tài sản, thủ tục chuyển nhượng và phạm vi áp dụng đối với các dự án đã đưa vào sử dụng.
Vietnam Land chính thức trở thành đối tác phân phối F1 Qtopia Phước Hải, tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng hiện diện tại thị trường ven biển phía Nam.