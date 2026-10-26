Địa ốc 24H: Siêu dự án được huy động vốn 237.000 tỷ đồng; di dời khẩn cấp hộ dân ở chung cư chờ sập

TPO - Dự án nhà ở xã hội có cả nhà liền kề, 9 lần nhận hồ sơ vẫn chưa bán hết; Siết 'sang tay' nhà ở xã hội sau 5 năm: Hết cửa bán tự do, vướng gì khi thực hiện?; Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang; Đã giải ngân 577 tỷ đồng cho người dưới 35 tuổi mua nhà xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/10.