Lotte Eco Smart City: Kỳ vọng kiến tạo biểu tượng đô thị mới của Thủ Thiêm

Tọa lạc tại lõi trung tâm Thủ Thiêm, Lotte Eco Smart City Thu Thiem được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và tổ hợp đô thị đa chức năng hiện đại, góp phần định hình diện mạo trung tâm hành chính và tài chính mới của TP.HCM.

Từ vị trí chiến lược đến kỳ vọng về một biểu tượng mới

Trong định hướng đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ có sức cạnh tranh quốc tế, Khu đô thị mới Thủ Thiêm — nơi Trung tâm Tài chính Quốc tế đã chính thức đi vào vận hành — giữ vai trò chiến lược trong việc hình thành không gian phát triển hiện đại, hội tụ các hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Lễ Khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ngày 23/10/2026.

Tại Lễ Khởi Công dự án ngày 23/10/2026, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh kỳ vọng Lotte Eco Smart City Thu Thiem sẽ trở thành một công trình biểu tượng của Thủ Thiêm, góp phần nâng cao vị thế quốc tế và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của Thành phố. Kỳ vọng ấy đặt ra yêu cầu không chỉ về tầm vóc kiến trúc, mà còn về chất lượng không gian, tiêu chuẩn và công năng sử dụng và những giá trị kinh tế, xã hội mà dự án mang lại.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp giáp quảng trường trung tâm, hồ trung tâm và hướng ra sông Sài Gòn, trên diện tích khoảng 7,45 ha, Lotte Eco Smart City Thu Thiem bao gồm sáu phân khu phát triển liền kề, được định hướng hình thành một tổ hợp cao tầng đa chức năng theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Từ vị trí và quy mô đó, dự án sẽ góp phần định hình đường chân trời Thủ Thiêm, tạo điểm nhấn kiến trúc hài hòa với cảnh quan sông nước và không gian đô thị xung quanh. Bên cạnh đó, các công trình biểu tượng còn là nơi kết nối các hoạt động làm việc, mua sắm và sử dụng dịch vụ của trung tâm khu đô thị mới và tạo nên nhịp đập sống động của đời sống đô thị.

Tổ hợp đa chức năng, gia tăng sức sống cho trung tâm đô thị mới

Một trong những giá trị cốt lõi của Lotte Eco Smart City Thu Thiem là định hướng phát triển tổ hợp đa chức năng, tích hợp văn phòng hạng A, thương mại - bán lẻ, dịch vụ lưu trú, nhà ở và các không gian tiện ích đô thị trong một tổng thể đồng bộ.

Hình phối cảnh dự án.

Các khối văn phòng và thương mại sẽ bổ sung nguồn cung không gian làm việc, kinh doanh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hệ thống thương mại, bán lẻ và lưu trú tạo điều kiện phát triển hoạt động mua sắm, giao thương, đón tiếp khách và dịch vụ. Trong khi đó, các khu nhà ở cùng tiện ích đô thị góp phần hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện và kết nối với các hoạt động kinh tế ngay tại khu trung tâm. Sự tích hợp này không chỉ mang lại tiện ích cho người sử dụng, mà còn tạo điều kiện duy trì các hoạt động kinh tế và dịch vụ trong nhiều khung thời gian, gia tăng sức sống cho khu trung tâm mới.

Qua đó, Lotte Eco Smart City Thu Thiem được kỳ vọng không chỉ bổ sung những công trình hiện đại, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ, thúc đẩy sức cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của Thủ Thiêm.

Hướng đến chuẩn mực đô thị xanh, thông minh và lấy con người làm trung tâm

Bên cạnh kiến trúc và công năng, chất lượng phát triển bền vững là một yêu cầu quan trọng trong kỳ vọng dành cho Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Định hướng phát triển đô thị hiện đại của TP.HCM đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, hiệu quả vận hành, bảo vệ môi trường, trải nghiệm của người sử dụng và tối ưu tài nguyên. Với một dự án quy mô lớn tại trung tâm Thủ Thiêm, các yếu tố này càng có ý nghĩa trong việc tạo dựng giá trị sử dụng lâu dài và đóng góp tích cực cho không gian đô thị.

Chia sẻ cùng định hướng đó, phát biểu tại Lễ Khởi Công, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, cho rằng thiết kế sử dụng năng lượng hiệu quả, phương thức vận hành thân thiện với môi trường, không gian công cộng ưu tiên người đi bộ, các dịch vụ kỹ thuật số thuận tiện cùng môi trường đô thị an toàn, dễ tiếp cận là những tiêu chí thiết yếu của một đô thị tương lai. Ông kỳ vọng các yếu tố đó sẽ được hiện thực hóa xuyên suốt quá trình thiết kế, phát triển và vận hành dự án.

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Vì vậy, giá trị của Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ được kỳ vọng ở quy mô đầu tư hay diện mạo kiến trúc, mà còn ở khả năng kiến tạo không gian đô thị tiện nghi, thân thiện và phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

Động lực phát triển kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế của TP.HCM

Sự phát triển của Lotte Eco Smart City Thu Thiem còn gắn với mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ của TP.HCM. Với quy mô và mô hình đa chức năng, dự án được kỳ vọng bổ sung hạ tầng phục vụ doanh nghiệp, thu hút các hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế, đồng thời tạo thêm nhu cầu về lao động, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, lưu trú và quản lý vận hành. Những hoạt động này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và hệ sinh thái dịch vụ đô thị.

Dự án gắn với mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ của TP.HCM.

Dự án gắn với mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ của TP.HCM.

Tại Lễ Khởi Công, lãnh đạo TP.HCM khẳng định Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các đơn vị tham gia triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, trên tinh thần đồng hành và kiến tạo. Theo đó, việc đưa một dự án trọng điểm vào triển khai cũng là một dấu mốc tích cực trong quá trình khơi thông nguồn lực đầu tư và củng cố sức hấp dẫn của môi trường đầu tư TP.HCM.

Sự quan tâm và kỳ vọng đó cho thấy ý nghĩa của Lotte Eco Smart City Thu Thiem không dừng lại ở một dự án đầu tư quy mô lớn. Điều Thành phố hướng đến là những giá trị thực chất: một điểm nhấn kiến trúc xứng tầm, một không gian đô thị có công năng hiệu quả, một trung tâm hoạt động kinh tế - dịch vụ năng động và một môi trường sống hiện đại, bền vững.

Khi những giá trị ấy được hiện thực hóa, Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo Thủ Thiêm, mà còn đóng góp vào sức sống kinh tế, chất lượng đô thị và vị thế quốc tế của TP.HCM. Bởi một công trình biểu tượng không chỉ được nhận diện bằng hình dáng trên đường chân trời, mà còn được khẳng định bằng những giá trị bền vững mà công trình mang lại cho Thành phố.