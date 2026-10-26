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Địa ốc

Sắp hết thời mua nhà ở xã hội bán kiếm lời sau 5 năm

Thay vì chuyển nhượng tự do sau 5 năm, nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại cho người đủ điều kiện hưởng chính sách về loại nhà này.

Thay vì chuyển nhượng tự do sau 5 năm, nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại cho người đủ điều kiện hưởng chính sách về loại nhà này.

Nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại cho người đủ điều kiện hưởng chính sách về loại nhà này. Ảnh: Duy Hiệu.
Nhà ở xã hội dự kiến chỉ được bán lại cho người đủ điều kiện hưởng chính sách về loại nhà này. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ đã chỉnh lý quy định về việc bán lại nhà xã hội sau 5 năm nhằm ngăn nguy cơ trục lợi chính sách từ loại hình nhà ở an sinh này.

Cụ thể, sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Quy định này có sự thay đổi so với Luật Nhà ở hiện hành. Luật hiện hành cho phép sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu được phép chuyển nhượng theo cơ chế thị trường, không giới hạn đối tượng mua lại.

Đối với nhà ở xã hội theo hình thức thuê mua, dự thảo cũng đề xuất thay đổi điều kiện chuyển nhượng. Thay vì được chuyển nhượng tự do sau 5 năm như quy định hiện hành, người thuê mua nếu không còn nhu cầu sử dụng có thể phải chấm dứt hợp đồng và trả lại nhà.

Bên cạnh đó, các giao dịch bán, cho thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội dự kiến phải được cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, dự thảo tiếp tục duy trì quy định của Luật Nhà ở 2023. Theo đó, người mua chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán ban đầu với chủ đầu tư.

Dự thảo luật cũng đưa ra một số thay đổi về cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội nhằm thu hút đầu tư vào phân khúc này.

Cụ thể, dự thảo không quy định cứng tỷ lệ tối đa 20% diện tích đất trong dự án mà chủ đầu tư được dành để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại và nhà ở thương mại. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tỷ lệ này.

Quy định về mức lợi nhuận định mức tối đa 10% đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, hiện được nêu trong Luật Nhà ở 2023, cũng không còn được quy định cứng trong dự thảo. Tỷ lệ cụ thể sẽ do Chính phủ quy định.

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 22/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết việc siết đối tượng được mua lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhằm ngăn ngừa hành vi trục lợi, bảo đảm chính sách an sinh phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo dự thảo, có 8 nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. So với quy định hiện hành, nhóm học sinh, sinh viên không còn nằm trong danh sách được hỗ trợ về loại hình nhà ở này.

znews.vn
#nhà ở xã hội

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