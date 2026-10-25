Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

TPO - TPHCM đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II hỗ trợ bố trí địa chỉ 157 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu làm trụ sở tạm thời cho Công ty CP Cảng Sài Gòn trước ngày 1/11, cho đến khi TPHCM thu hồi khu đất để triển khai dự án.

5 dự án thành phần

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II hỗ trợ Công ty CP Cảng Sài Gòn mượn tạm trụ sở Hải quan khu vực III tại 157 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu để phục vụ di dời, bàn giao mặt bằng triển khai dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Hiện trạng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Theo đó, khu đất tại 157 Nguyễn Tất Thành hiện do cơ quan Hải quan quản lý, sử dụng. TPHCM đề nghị hỗ trợ bố trí nơi này làm trụ sở tạm thời cho Công ty CP Cảng Sài Gòn trước ngày 1/11, cho đến khi TPHCM thu hồi khu đất để triển khai dự án.

UBND TPHCM cũng đề nghị Công ty CP Cảng Sài Gòn phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực II thống nhất phương án sử dụng khu đất, phục vụ việc di dời và bàn giao mặt bằng.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng dự kiến triển khai tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng với quy mô hơn 73 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng. Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục phê duyệt ký kết hợp đồng BT trong năm nay, tiến tới xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029.

Dự án gồm 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 1 là xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng quy mô khoảng 9,6 ha, được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM rộng 1,4 ha để hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn tại nơi ghi dấu sự kiện ngày 5/6/1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Theo thiết kế, không gian công viên được tổ chức theo ý tưởng ‘9 chương - 9 dòng nước”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua trải nghiệm lịch sử văn hóa.

Dự án thành phần số 2 sẽ chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội theo định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản công nghiệp.

Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có vị trí đắc địa.

Các công trình kho cảng có giá trị kiến trúc đặc trưng được bảo tồn, cải tạo theo phương pháp “Vỏ cũ - Lõi mới”, chuyển đổi thành các không gian mở - nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, không gian sáng tạo, thương mại dịch vụ, từng bước hồi sinh khu vực cảng Khánh Hội, tạo điểm nhấn văn hóa - thương mại mới bên sông Sài Gòn.

Hệ thống quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ và các công trình phụ trợ sẽ gia tăng khả năng tiếp cận không gian ven sông cho người dân, du khách, đưa sông Sài Gòn trở thành không gian sinh hoạt, văn hóa và cảnh quan đặc trưng của thành phố.

Dự án thành phần 3 sẽ nâng cấp hạ tầng giao thông tại trục đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 8 - 10 làn xe, xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên thành 8 làn. Cùng với đó là mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư…

Đồng thời xây dựng một cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng cùng bãi đậu xe, trạm biến áp, cầu tàu, nhà đón khách tàu du lịch… cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Dự án thành phần 4 sẽ đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm…

Dự án thành phần 3 sẽ nâng cấp hạ tầng giao thông tại trục đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 8 - 10 làn xe.

Dự án thành phần 5 có chi phí lớn nhất, hơn 11.100 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Theo phương án thanh toán, nhà đầu tư sẽ được thanh toán hợp đồng BT với quỹ đất tương đương hơn 19.000 tỷ đồng, ngân sách TPHCM thanh toán 10.200 tỷ đồng.

Người dân được bồi thường ra sao?

Trước đó, UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) công bố dự thảo phương án bồi thường dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Dự án cần thu hồi hơn 49 ha đất tại phường Xóm Chiếu với khoảng 171 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong đó, đơn giá đất dự kiến dùng để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xác định mức cao nhất đối với đất ở tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh với hơn 338 triệu đồng/m2.

Mức giá trên được tính cho đất ở vị trí 1, tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm. Với đất ở vị trí 1 cùng đoạn đường nhưng không thuộc trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm, đơn giá bồi thường được đề xuất là gần 329 triệu đồng/m2.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Cùng đoạn đường trên, đất ở vị trí 3, hẻm rộng từ 3m đến dưới 5m, độ sâu dưới 100m, được đề xuất gần 187 triệu đồng/m2; vị trí 4, hẻm rộng dưới 3m, độ sâu dưới 100m, là gần 155 triệu đồng/m2.

Đối với đoạn Nguyễn Tất Thành, từ Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu, giá bồi thường đất ở vị trí 1 là hơn 300 triệu đồng/m2. Trường hợp vị trí 1 tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm có mức hơn 310 triệu đồng/m2. Trên đường Hoàng Diệu, đoạn từ sát Cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành, đất ở vị trí 1 được đề xuất hơn 254 triệu đồng/m2; trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm là gần 265 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Lê Văn Linh đến đường Xóm Chiếu, đơn giá bồi thường được đề xuất là hơn 208 triệu đồng/m2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại vị trí 1 trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Văn Linh, có mức giá hơn 203 triệu đồng/m2.

Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường, người dân được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND phường Xóm Chiếu quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án.