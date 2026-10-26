Capital Square: Dẫn đầu chuẩn sống Work – Live – Resort tại Đà Nẵng

Sở hữu lợi thế về hạ tầng, cảnh quan và dịch vụ du lịch, Đà Nẵng có nhiều điều kiện phát triển xu hướng “workcation” – kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng. Đón đầu nhu cầu này, Capital Square kiến tạo chuẩn sống Work – Live – Resort tại trung tâm thành phố, mang đến trải nghiệm sống tích hợp cùng tiềm năng khai thác cho thuê dài hạn.

Workcation, kết hợp giữa “work” (làm việc) và “vacation” (kỳ nghỉ), là hình thức lưu trú cho phép người làm việc từ xa duy trì công việc trong khi tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng tại một điểm đến. Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để đáp ứng cầu workcation, yêu cầu về nơi ở mở rộng theo hướng tích hợp nhiều chức năng. Đây là nền tảng để mô hình Work – Live – Resort phát huy giá trị: kết nối công việc, cuộc sống và trải nghiệm thư giãn trong cùng một không gian, phù hợp với cả lưu trú dài ngày và an cư.

Capital Square kết nối công việc, cuộc sống và nghỉ dưỡng

Được phát triển theo mô hình “all-in-one” ngay tại lõi trung tâm Đà Nẵng, Capital Square mang đến lựa chọn không gian sống phù hợp với nhu cầu vừa làm việc, vừa tận hưởng cuộc sống tiện nghi và cảm giác nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Sở hữu vị trí nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square thuận tiện kết nối với trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng, biển Mỹ Khê cùng các điểm đến thương mại, du lịch. Lợi thế này giúp cư dân chủ động lịch trình công việc, gặp gỡ đối tác và di chuyển, đồng thời dễ dàng tiếp cận các trải nghiệm đặc trưng của thành phố.

Capital Square sở hữu tọa độ kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị và các công trình biểu tượng của Đà Nẵng.

Hệ tiện ích đa tầng giúp cư dân tận hưởng đầy đủ nhu cầu sống, mua sắm, giải trí, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian. Trung tâm thương mại Grand Central Mall, tuyến phố thương mại Park Boulevard, quảng trường hơn 2.000 m2, bể bơi rộng hơn 500 m2, sân thể thao, vườn cảnh quan, không gian nghệ thuật và hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe, vui chơi - giải trí hiện đại mang đến cuộc sống tiện nghi ngay trong một quần thể.

Cấu trúc tích hợp giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các hoạt động thường nhật, dành thêm thời gian cho sức khỏe và gia đình. Trải nghiệm nghỉ dưỡng từ đó trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày, hiện diện qua những khoảng xanh, hoạt động thể chất và không gian thư giãn ngay trong khu đô thị.

Hudson Place: không gian sống linh hoạt, trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày

Trong bức tranh tổng thể Capital Square, tòa căn hộ Hudson Place là nơi hội tụ trọn vẹn những lợi thế kiến tạo nên chuẩn sống work – live – resort, nơi cư dân có thể làm việc chuyên nghiệp, sống tiện nghi và tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống.

Hudson sở hữu “tọa độ kết nối” khi nằm trên mặt đường Nguyễn Công Trứ và đồng thời dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền. Vị trí này phù hợp với những cư dân có lịch trình năng động, thường xuyên di chuyển cho công việc và mong muốn duy trì nhịp sống cân bằng.

Hudson Place sở hữu vị trí thuận lợi kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch.

Trải nghiệm tại Hudson Place được phát triển từ không gian chung đến từng căn hộ. Bể bơi nội khu rộng hơn 500m2, sân mini golf và khu vui chơi trẻ em mang đến những lựa chọn vận động, giải trí cho các thành viên gia đình. Kết hợp với hệ tiện ích thương mại, cảnh quan của khu đô thị, cư dân có thể chủ động sắp xếp một ngày sống trọn vẹn: làm việc, mua sắm, luyện tập và nghỉ ngơi.

Bên trong căn hộ, bố cục tối ưu công năng tạo điều kiện bố trí các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi và góc làm việc tại nhà. Hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng kết nối với cảnh quan. Nội thất cao cấp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại hoàn thiện không gian sống tiện nghi.

Điểm nhấn tạo nên sức hút riêng của Hudson Place là tầm nhìn trực diện sông Hàn và cầu Rồng – biểu tượng cảnh quan đặc trưng của Đà Nẵng. Không chỉ mở ra không gian khoáng đạt, nơi đây còn mang đến trải nghiệm sống gắn liền với nhịp chuyển động của thành phố, nơi dòng sông, những cây cầu và ánh sáng đô thị trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Thiết kế không gian tinh tế cùng những khoảng mở giao hòa cùng thiên nhiên mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại mỗi căn hộ.

Những giá trị phục vụ đời sống cũng tạo sức hấp dẫn đối với khách thuê là chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Khả năng đáp ứng đồng thời công việc, sinh hoạt và thư giãn là lợi thế để chủ sở hữu tiếp cận nhóm khách lưu trú dài hạn, xây dựng phương án khai thác căn hộ cho thuê.

Từ kết nối đô thị đến trải nghiệm trong từng căn hộ, Hudson Place góp phần hiện thực hóa chuẩn sống Work – Live – Resort tại Capital Square: thuận tiện cho công việc, đầy đủ cho sinh hoạt và thư thái trong những khoảng nghỉ. Sự kết hợp này tạo nền tảng cho giá trị sử dụng và khai thác căn hộ dài hạn.