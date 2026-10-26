Hình phạt cho 2 thiếu niên đổi lái khi xe máy đang chạy

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý hai nam thiếu niên có hành vi thay đổi người điều khiển xe máy khi phương tiện đang di chuyển.

Trước đó, ngày 23/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai nam thiếu niên thực hiện hành vi đổi người lái xe máy trên cầu Thủy Văn, tại Km111+797 quốc lộ 279, thuộc xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi nguy hiểm này, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Hai thiếu niên thực hiện hành vi đổi người lái khi xe máy vẫn đang chạy. Nguồn: Cục CSGT

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định B.N.L. (sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Chao, xã Nà Hang) là người điều khiển xe máy mang biển số 22AB-327.XX. Thiếu niên còn lại là B.H.P. (sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Nà Chao) là người được thay vào vị trí điều khiển xe khi phương tiện đang chạy.

Căn cứ Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, B.N.L. vi phạm quy định về người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi thay người điều khiển khi xe đang chạy, điểm a khoản 11 Điều 7 của Nghị định 168/2024 quy định hình thức xử phạt tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi này.

Còn với B.H.P., hành vi lái xe mô tô, xe máy khi chưa đủ 16 tuổi bị phạt cảnh cáo theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 168/2024. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người liên quan theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện hành vi đổi người điều khiển khi xe đang chạy. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn do người điều khiển có thể mất kiểm soát phương tiện trong quá trình đổi lái.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.