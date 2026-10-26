Toyota Việt Nam: Đầu tư vào con người, chìa khóa tạo nên chất lượng sản phẩm

Với quan điểm “Dù máy móc, thiết bị có hiện đại đến đâu thì con người vẫn luôn là yếu tố then chốt”, tôn trọng con người trở thành trụ cột trong triết lý Toyota (Toyota Way), bên cạnh tinh thần không ngừng cải tiến. Ngay khi gia nhập, các thành viên sẽ được thiết lập một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Nhân sự mới được đào tạo định hướng, làm quen với môi trường làm việc, hỗ trợ phát triển năng lực, và hiểu văn hoá của công ty thông qua một gói các khoá đào tạo cơ bản. Công ty cũng sắp xếp người hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ, giúp thành viên mới làm quen và thích nghi với môi trường làm việc. Bên cạnh đó, người giám sát công việc trực tiếp sẽ hướng dẫn giúp nhân sự nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và trở thành thành viên lành nghề của công ty.

Anh Vũ Hồng Phong, bộ phận Lắp ráp thi đấu tại Hội thi tay nghề Toyota Châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Trong những năm qua, định hướng phát triển nguồn nhân lực của Toyota chưa thay đổi. Hãng xe Nhật Bản luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng gắn kết dài hạn, tạo điều kiện để nâng cao tay nghề, phát triển bản thân và mang niềm tự hào tay nghề Việt vươn tầm quốc tế. Góp mặt tại Hội thi tay nghề Toyota Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2007 đến nay, đội Toyota Việt Nam đã giành được 16 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Hội thi được tổ chức thường niên dành cho các công ty Toyota trong khu vực, như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Úc, Pakistan và Việt Nam. Đây là sân chơi bổ ích giúp các thành viên có môi trường giao lưu, học hỏi, phát triển bản thân và khẳng định tay nghề ở các nội dung hàn, sơn, kiểm tra chất lượng, lắp ráp, logistics và bảo trì.

Chị Trần Thị Thắm, bộ phận Kiểm tra chất lượng đạt huy chương đồng hội thi năm nay.

Riêng tại hội thi năm 2026, Toyota Việt Nam mang về 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, xếp top 4 toàn đoàn. Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, công ty đánh giá cao nỗ lực của tất cả các thí sinh. Mỗi phần thi là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Hơn hết, tinh thần dám thử thách bản thân, sẵn sàng học hỏi và quyết tâm chinh phục những tiêu chuẩn cao hơn là giá trị đáng tự hào Toyota hướng đến. Nhìn lại hành trình tại Hội thi tay nghề Toyota Châu Á - Thái Bình Dương 2026, anh Trần Duy Thành, bộ phận Bảo Trì của xưởng Sơn chia sẻ: “Huy chương bạc của tôi là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, không ngừng trau dồi kiến thức, chuẩn hóa thao tác để nâng cao độ chính xác và tối ưu hóa thời gian của bài thi. Sự đồng lòng và giúp đỡ của đồng nghiệp cùng ban huấn luyện đã giúp tôi vững tin chinh phục cuộc thi.”

Anh Trần Duy Thành, bộ phận Bảo Trì của xưởng Sơn đạt huy chương bạc.

Đội ngũ nhân sự kỹ thuật lành nghề, không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu cùng tinh thần gắn bó lâu dài là chìa khóa tạo ra những chiếc xe chất lượng, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Nhà máy Toyota Việt Nam được đánh giá là một trong những nhà máy Toyota có chất lượng xuất xưởng xe tốt trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1997, năng lực sản xuất của nhà máy chỉ khoảng 10 xe/ngày thì đến nay, con số đó đã lên đến khoảng 180 xe/ngày. Năm 2025, nhà máy Toyota Việt Nam đã xuất xưởng 25.200 xe, nâng sản lượng tích lũy lên hơn 721.000 chiếc.

Hiện, Toyota đang triển khai dự án hiện đại hóa trụ sở nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất xe Hybrid Electric (HEV) tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD. Việc đưa xe HEV vào sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của hãng Nhật tại Việt Nam, trong khi vẫn tiếp tục sản xuất các mẫu xe động cơ xăng như Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Đồng thời, mở rộng sản xuất góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế địa phương. Việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao, thích nghi với xu hướng mới trong lĩnh vực sản xuất ô tô sẽ đóng vai trò then chốt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Toyota Việt Nam.