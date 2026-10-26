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Xe

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Đèn ABS báo lỗi, ô tô có thể bị trượt đăng kiểm

Lê Tuấn

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất xếp lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng. Nếu được thông qua, ô tô có lỗi này sẽ không đạt kiểm định và phải khắc phục trước khi kiểm định lại.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức phân loại đối với lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Theo dự thảo, đèn báo lỗi hệ thống ABS được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD). Với lỗi này, phương tiện sẽ không đạt kiểm định, chủ xe phải khắc phục trước khi đưa xe đi kiểm định lại.

Trong khi đó, theo quy chuẩn hiện hành QCVN 122:2024/BGTVT, các đèn cảnh báo lỗi màu vàng trên bảng điều khiển, trong đó có đèn báo lỗi hệ thống ABS, được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết không quan trọng (MiD). Vì vậy, ô tô vẫn có thể đạt kiểm định dù xuất hiện cảnh báo này.

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Bộ Xây dựng đề xuất đèn báo lỗi hệ thống ABS﻿ được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng, ô tô sẽ không đạt kiểm định nếu mắc lỗi này. (Ảnh minh họa).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đèn cảnh báo ABS màu vàng cho biết hệ thống chống bó cứng phanh đang gặp trục trặc. Khi phát hiện dấu hiệu này, chủ xe cần kiểm tra, sửa chữa kịp thời để bảo đảm an toàn khi vận hành.

Không chỉ đề xuất siết tiêu chí kiểm định đối với lỗi ABS, Bộ Xây dựng còn đề xuất mở rộng phạm vi phương tiện bắt buộc trang bị hệ thống này tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, thay thế QCVN 09:2024/BGTVT.

Cụ thể, dự thảo đề xuất yêu cầu trang bị phanh ABS đối với ô tô thuộc nhóm M và N, trừ các loại xe có từ năm trục trở lên.

Trong đó, nhóm M là ô tô chở người có từ bốn bánh trở lên, gồm các loại xe từ M1 (xe chở người có tối đa 9 chỗ ngồi, kể cả ghế lái) đến M3 (xe chở người có trên 9 chỗ ngồi và khối lượng toàn bộ xe lớn hơn 5 tấn).

Nhóm N là ô tô chở hàng, gồm các loại xe từ N1 có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn đến N3 có khối lượng toàn bộ lớn hơn 12 tấn.

Theo quy định hiện hành tại QCVN 09:2024/BGTVT, ô tô khách giường nằm là loại xe bắt buộc phải trang bị hệ thống ABS. Việc mở rộng phạm vi áp dụng, nếu được thông qua, sẽ góp phần nâng cao yêu cầu an toàn kỹ thuật đối với nhiều dòng xe đang lưu thông trên đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, phạm vi phương tiện bắt buộc trang bị ABS hiện nay chưa còn phù hợp với thực tiễn, trong bối cảnh hạ tầng đường bộ phát triển, tốc độ khai thác và mật độ phương tiện ngày càng tăng. Đồng thời, quy định cũng cần theo kịp xu hướng nâng cao an toàn phương tiện trên thế giới.

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