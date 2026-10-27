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Giải trí

Lưu Diệc Phi lại bị chỉ trích

Minh Vũ

TPO - Sự kiện thời trang Thịnh điển Vogue kết thúc nhưng những tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư trở thành những người thiệt hại về danh tiếng.

Trang QQ đưa tin sự kiện Thịnh điển Vogue thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và người hâm mộ. Vẻ đẹp lộng lẫy tựa nữ thần phương Đông giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành người thành công nhất trong chương trình, đứng thứ nhất về danh tiếng trong bảng đo nhiệt độ của Wechat với hơn 131 triệu điểm.

Tuy nhiên, vẫn có những tranh cãi về sự kiện, đặc biệt là Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư.

Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ coi thường đàn em

Theo QQ, tại Thịnh điển Vogue, Âu Dương Na Na không chỉ là khách mời mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo kiêm phụ trách tiếp đón khách mời. Tuy nhiên, khi cô hướng dẫn đàn chị Lưu Diệc Phi bước lên sàn catwalk, trời đang đổ mưa to, nên Âu Dương Na Na nhắc nhở đàn chị kỹ lưỡng hơn.

Song, Lưu Diệc Phi có biểu cảm lạnh nhạt, không quan tâm tới lời nhắc nhở của đàn em, không tiếp lời Âu Dương Na Na. Đoạn video gây tranh cãi, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi có thái độ coi thường, thiếu tôn trọng đàn em.

Lưu Diệc Phi có biểu cảm gây tranh cãi.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi thể hiện thái độ gây tranh cãi với nghệ sĩ khác kém nổi tiếng hơn. Hồi tháng 9, Lưu Diệc Phi bị chỉ trích vì cắt Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình trong một sự kiện ra mắt thương hiệu trang sức, trong khi đó Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh gốc.

Dư luận xứ Trung cho rằng Lưu Diệc Phi luôn tỏ thái độ thân thiết các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, ngôi sao Hollywood nhưng lại trịch thượng trước nghệ sĩ châu Á, thậm chí cả diễn viên trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng tại hậu trường, Lưu Diệc Phi và Âu Dương Na Na vẫn tương tác vui vẻ, thần tiên tỷ tỷ không tỏ thái độ lạnh nhạt với đàn em. Vì vậy, nhiều người cho rằng thời điểm đó Lưu Diệc Phi đang chuẩn bị lên sân khấu nên căng thẳng hơn, không kịp phản ứng với đàn em.

Mặt khác, màn catwalk của Lưu Diệc Phi cũng bị đánh giá là thiếu sức hút. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận: "Lưu Diệc Phi cũng già rồi". Cô không còn vẻ đẹp thanh tú và khí chất thoát tục như khi còn trẻ.

Biểu cảm cố tỏ ra cao cấp thời thượng của nữ diễn viên gây tranh cãi. Bên cạnh đó, cách cô catwalk cũng bị chê không đẹp. Chỉ số truyền thông của Lưu Diệc Phi trên Wechat sau khi tham gia sự kiện đạt 82 triệu, kém khá xa so với Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Lưu Diệc Phi bị chê biểu cảm cố tỏ ra sang chảnh, nhan sắc thay đổi theo thời gian.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây bão toàn mạng xã hội

Cơn mưa bất ngờ trên thảm đỏ đã vô tình khiến màn trình diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba càng đẹp hơn. Video catwalk của cô đạt hơn một triệu lượt thích trên Douyin, cùng với hàng chục video khác đạt hơn 100.000 lượt thích trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư).

Trên Weibo, các chủ đề liên quan tới màn trình diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện Thịnh điển Vogue đạt tới một tỷ lượt đọc.

Không những vậy, các sản phẩm kem nền đồ trang điểm mà Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng cũng nhanh chóng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử.

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Địch Lệ Nhiệt Ba càn quét mạng xã hội với vẻ đẹp tựa nữ thần.

Mỹ nhân Tân Cương xuất hiện lộng lẫy trong bộ trang phục Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad. Bám sát chủ đề "extreme colors - tuyệt sắc", mỹ nhân Tân Cương lập tức thu hút mọi ánh nhìn với tạo hình lộng lẫy, quý phái như một nữ thần cổ đại.

Mái tóc búi cao kết hợp chiếc mấn trán đính đá góp phần tạo nên diện mạo quyền quý, sang trọng, diễm lệ đặc trưng của mỹ học Trung Đông.

Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vai trò mở màn sự kiện, vị trí quan trọng thứ hai, thể hiện sự ưu ái của ban tổ chức. Nhưng sau khi cô catwalk, nhan sắc đẹp đến nghẹt thở khiến người xem không khỏi trầm trồ, những nghệ sĩ đi sau đều bị lu mờ.

Triệu Lộ Tư rơi vào tình thế khó xử

Vì màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Thịnh điển Vogue quá xuất sắc, thương hiệu thời trang Zuhair Murad nhanh chóng đăng loạt ảnh của cô trên nhiều nền tảng như Instagram, Weibo, Facebook, X,... đồng thời chia sẻ trên tài khoản cá nhân của nhà sáng lập.

Theo QQ, đây được coi là sự vinh danh trang trọng nhất dành cho nghệ sĩ khi mặc lễ phục của thương hiệu. Có thể thấy hiệu quả truyền thông khi Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy Zuhair Murad khiến nhãn hàng hài lòng.

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba càng được ưu ái, Triệu Lộ Tư càng xấu hổ. Trước đó, tại sự kiện Thịnh điển Bazaar tổ chức vào ngày 21/10, Triệu Lộ Tư cũng mặc lễ phục của thương hiệu này. Tuy nhiên, sau đó chỉ có nhà sáng lập Zuhair Murad đăng hình ảnh của Triệu Lộ Tư trên story, không đăng trên các tài khoản mạng xã hội chính thức.

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Triệu Lộ Tư tốn tiền mua váy, nhưng không được thương hiệu công nhận.

Các blogger thời trang tiết lộ Triệu Lộ Tư không mượn được váy từ các thương hiệu cao cấp, nên đã bỏ số tiền lớn để mua lễ phục về mặc. Nhưng điều này vi phạm quy tắc ngầm trong giới thời trang, gây nên những tranh cãi không đáng có.

Có thể thấy địa vị của Triệu Lộ Tư trong giới thời trang không thể so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba.

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#Lưu Diệc Phi #Địch Lệ Nhiệt Ba #Triệu Lộ Tư #Thịnh điển Vogue #sao Hoa ngữ

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