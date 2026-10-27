Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

Ngọc Ánh - Hoàng Tuyên

TPO - Chuyên gia nêu kịch bản tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra concert Big Bang tại Hà Nội có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính này dựa trên giả định Hà Nội đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.

Hai đêm concert Big Bang tại Hà Nội cuối tuần qua thuộc chuyến lưu diễn Big Bang 2026-2027 World Tour XX: Cosmos. Sự kiện giải trí thu hút khoảng 85.000-90.000 lượt khán giả, không chỉ là người hâm mộ Việt Nam mà còn có nhiều khán giả quốc tế, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, vận tải và dịch vụ tại Hà Nội.

Chi 20 triệu cho 2 đêm concert

Ông Nguyễn Văn Thọ - CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo - cho biết công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình vượt 80%, giá bán tăng khoảng 5-15% tùy khách sạn và tình trạng phòng thực tế. Một số cơ sở chuyển sang bán theo giá khách lẻ thay vì duy trì mức giá dành cho đại lý du lịch như ngày thường.

tp_c-4274.jpg
tp-v2.jpg
Khán giả đổ xô về Mỹ Đình xem concert Big Bang. Ảnh: Duy Phạm.

Theo PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Trường Đại học RMIT Việt Nam, lợi ích quan trọng nhất của concert là tạo ra động lực đủ lớn để người hâm mộ quyết định đến Hà Nội, từ đó kéo theo hàng loạt hoạt động tiêu dùng ngoài sân vận động. Với nhóm du khách này, âm nhạc là lý do khởi hành, nhưng chi tiêu không chỉ dừng ở vé xem biểu diễn mà còn bao gồm hàng không, khách sạn, vận tải, ăn uống, mua sắm và tham quan.

Khán giả Thùy Linh (ở TPHCM) chia sẻ với PV Tiền Phong đặt vé khách sạn, máy bay để chuẩn bị cho concert từ cách đây vài tháng. Theo Thùy Linh, số tiền khoảng 20 triệu đồng cho tất cả các khoản chi không phải con số nhỏ, nhưng xứng đáng. Trong đó, tiền vé máy bay và vé vào xem concert tốn nhiều ngân sách nhất. Về khách sạn, Linh và người bạn đồng hành ưu tiên khách sạn giá rẻ (khoảng 500.000-600.000 đồng/đêm) do không có nhiều yêu cầu về lưu trú.

Sau đêm nhạc, bạn Đỗ Ngọc Hà (ở Hà Nội) cho biết: "Tôi chỉ biết mình đã cháy hết mình và khóc rất nhiều. Giọng tôi khàn đi sau đêm diễn. Chương trình rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy cuộc đời mình rất mãn nguyện".

Nữ khán giả nói rằng đã chi hơn 4 triệu đồng mua vé và hơn 1 triệu đồng để sở hữu lightstick, chưa kể các khoản chi nhỏ khác. Với Hà, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng so với trải nghiệm nhận được.

Kịch bản doanh thu nghìn tỷ

Dẫn dữ liệu từ Trip.com, ông PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long cho biết lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các điểm khởi hành trong nước như TPHCM và Đà Nẵng, nhu cầu còn xuất hiện từ Seoul - Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc và Nagoya - Nhật Bản. Ở lĩnh vực lưu trú, nhu cầu đặt phòng trong ngày 23-24/10 tại khu vực quanh Mỹ Đình tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình ngày trong tháng.

img-3085.jpg
tp_0-603.jpg
Khán giả quốc tế cũng không bỏ lỡ cơ hội xem Big Bang tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ông Long đưa ra kịch bản tổng thu du lịch Hà Nội trong thời gian diễn ra concert có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính dựa trên giả định thành phố đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.

Mức chi tiêu giả định này cao hơn mức bình quân khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượt khách trong dịp BlackPink biểu diễn tại Hà Nội năm 2023. Theo chuyên gia, sự thay đổi về giá dịch vụ sau 3 năm và khả năng chi tiêu của nhóm người hâm mộ Big Bang trưởng thành là những yếu tố được cân nhắc khi xây dựng kịch bản.

Tuy nhiên, ông Long nhấn mạnh đây là phép tính giả định về tổng thu du lịch của thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện, không phải số liệu doanh thu đã được xác nhận và càng không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền này do riêng concert tạo ra.

Tính toán hốt bạc từ các 'siêu concert'

Concert Big Bang cho thấy Hà Nội có thể trở thành điểm đến yêu thích vì trải nghiệm âm nhạc. Hà Nội có những địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị quốc gia và Trung tâm Triển lãm quốc gia. Hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh, thành trong nước cùng mạng lưới đường bay quốc tế từ Nội Bài giúp thu hút người hâm mộ đến từ nhiều thị trường.

tp_103.jpg
tp100.jpg
Người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để xem thần tượng biểu diễn. Ảnh: Duy Phạm, Hoàng Tuyên.

Văn hóa thưởng thức concert tại Việt Nam ngày càng phát triển. Khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé, di chuyển giữa các địa phương và dành nhiều ngày cho những chuyến đi gắn với sự kiện âm nhạc. Từ 2 đêm diễn của BlackPink năm 2023 đến Big Bang năm 2026, Hà Nội đã có thêm kinh nghiệm đón tiếp lượng lớn người hâm mộ tại các chương trình quốc tế.

Tuy nhiên, PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng thị trường khán giả đông đảo mới chỉ là một trong những điều kiện để thu hút các chuyến lưu diễn quốc tế. Theo chuyên gia, thành phố cần triển khai đồng thời hai nhóm giải pháp: Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện và phát triển những sản phẩm du lịch gắn với concert.

Các yêu cầu về hạ tầng biểu diễn, hệ thống bán vé minh bạch, giao thông, an ninh, y tế và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cần được chuẩn bị đồng bộ.

exec-e738cd52-3ab9-4023-a733-97fe9132ff63.png
img20261025194850.jpg
exec-24f13230-bc13-474b-b602-620afbce879f.png
anh-man-hinh-2026-10-25-luc-211740.png
Trong hai đêm diễn, Big Bang liên tục nói cảm ơn khán giả Việt Nam.

Ở khía cạnh du lịch, ông Long đề xuất xây dựng các gói trải nghiệm 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, kết hợp lưu trú, đưa đón, ẩm thực, tham quan và những hoạt động gắn với concert. Thay vì chỉ khai thác nhu cầu phòng nghỉ trong 2 đêm biểu diễn, doanh nghiệp có thể khuyến khích người hâm mộ đến sớm hoặc kéo dài chuyến đi để khám phá Hà Nội.

Một hướng khác là phát triển bản đồ trải nghiệm dành riêng cho khán giả đi concert, kết nối nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, bảo tàng, di tích và các đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương.

Thành phố cũng có thể nghiên cứu việc sử dụng vé concert như một hình thức nhận ưu đãi tại những điểm tham quan, cơ sở dịch vụ trong vài ngày trước và sau sự kiện. Cách làm này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo điều kiện để dòng chi tiêu lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và những điểm du lịch khác của Hà Nội.

tp_bs.jpg
tp_m4.jpg
tp_9.jpg
tp_11.jpg
Sức hút của Big Bang cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo chuyên gia, việc quảng bá các sản phẩm du lịch cần bắt đầu ngay từ thời điểm mở bán vé concert, bởi người hâm mộ thường lên kế hoạch di chuyển và đặt phòng từ nhiều tháng trước sự kiện. Nếu chỉ triển khai các chương trình kích cầu sát ngày biểu diễn, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình quyết định của du khách.

Về dài hạn, chuyên gia đề xuất xây dựng lịch sự kiện âm nhạc thường niên, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức, hãng hàng không, khách sạn và doanh nghiệp lữ hành.

Xem thêm

#concert Big Bang #Big Bang Hà Nội #du lịch Hà Nội #sân Mỹ Đình #du lịch âm nhạc #khán giả concert

Cùng chuyên mục

Điều Hội An phải đối mặt khi chủ nhà cổ là người nơi khác

Điều Hội An phải đối mặt khi chủ nhà cổ là người nơi khác

TPO - Hội An không chỉ đối mặt với bài toán bảo tồn những ngôi nhà cổ xuống cấp mà còn đứng trước câu chuyện giữ người dân ở lại trong di sản. Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, TP. Đà Nẵng, bảo tồn phố cổ phải đi cùng gìn giữ sinh kế, không gian sống và những giá trị văn hóa được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ.

Big Bang rời Hà Nội

Big Bang rời Hà Nội

TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.

Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới tại Thái Nguyên

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới tại Thái Nguyên

TPO - Làng du lịch sinh thái Thái Hải gồm 30 nóc nhà của đồng bào dân tộc Tày, Nùng thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngôi làng giữ nguyên vẹn không gian sinh sống cộng đồng thu hút khách du lịch và được UN Tourism công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.

Khu ẩm thực Sóng Festival hút khách, món ngon giá bình dân

Khu ẩm thực Sóng Festival hút khách, món ngon giá bình dân

TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.

Khe Sanh muốn phát triển cà phê gắn với du lịch

Khe Sanh muốn phát triển cà phê gắn với du lịch

TPO - Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi chiến tranh, Khe Sanh đang hướng tới phát triển cà phê gắn với văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm. Chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” là dịp nhìn lại hành trình cây cà phê bén rễ, hồi sinh và phát triển trên cao nguyên này.

Đàn cò trắng 'bỏ bùa' du khách tới Đà Nẵng

TPO - Rất đông du khách tìm về bãi sậy sông Đầm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để được nhìn ngắm đàn cò. Nhiều năm qua, đàn cò cả ngàn con chọn nơi này là nhà, mỗi năm số lượng càng nhiều.

Du khách tham quan phố cổ Hội An trên đường Trần Phú.

Vì sao Hội An vắng khách?

TPO - Ngày 23/10, tại buổi họp báo Quý III/2026, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin phản ánh Hội An vắng khách trong thời gian qua.

Tuyên Quang trồng 400ha hoa tam giác mạch phục vụ lễ hội

'Cháy' phòng nghỉ, nhiều cơ sở bị đình chỉ trước lễ hội hoa tam giác mạch

TPO - Hơn 1.000 phòng lưu trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang kín khách sát ngày diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch. Địa phương huy động lực lượng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện vào các điểm du lịch trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe