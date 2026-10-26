Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ba Lan cam kết thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

2aobor8d3ndyazjbvmdrx9y6y8oa9zdlxkv1zpdu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Ba Lan tập trung triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế dựa trên sự gắn kết chuỗi cung ứng và đầu tư; tập trung thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 6 tỷ USD cần được thực hiện thông qua việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn và minh bạch, nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN thuận lợi và hiệu quả hơn.

Hai nước cần tập trung vào các lĩnh vực có tính đột phá như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển sẽ tạo ra nền tảng vật chất quan trọng, thúc đẩy sự kết nối giữa hai quốc gia và giữa Việt Nam với khu vực ASEAN.

2aobor8d3oqaeiisl1t7exkpf7wvoozocrvbew2a.jpg
Toàn cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về dược phẩm, chuyển đổi số, nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về văn hóa, giáo dục - đào tạo, an ninh, quốc phòng, hợp tác vũ trụ; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Xem thêm

#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Cùng chuyên mục

Bí thư Thành ủy TPHCM: Không để người thiếu năng lực giữ vị trí quan trọng

Bí thư Thành ủy TPHCM: Không để người thiếu năng lực giữ vị trí quan trọng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.

Không nên để người dân chỉ biết bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu

Không nên để người dân chỉ biết bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu

TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, phải kiểm soát chặt các biện pháp cưỡng chế mới. Trong đó, tạm hoãn xuất cảnh để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt là biện pháp có ảnh hưởng lớn đến quyền đi lại. Không nên để người dân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu.

Kiến nghị gỡ khó để thông đoạn cao tốc Tân Thanh - Đông Khê dịp Tết 2027

Kiến nghị gỡ khó để thông đoạn cao tốc Tân Thanh - Đông Khê dịp Tết 2027

TPO - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được đẩy nhanh thi công với mục tiêu đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê (dài 62 km) vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn đang bị đe dọa khi nguồn vật liệu còn hạn chế, giải phóng mặt bằng bổ sung chưa hoàn tất.

Lai Châu bổ nhiệm bốn lãnh đạo sở

Lai Châu bổ nhiệm bốn lãnh đạo sở

TPO - Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các cán bộ được điều động bổ nhiệm đều là lãnh đạo cấp sở.

Vòi rồng cuồn cuộn trong mưa ở Nghệ An

TPO - Trong trận mưa kèm gió lớn ở xã Hợp Minh (Nghệ An), vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện cuốn theo nước, đất đá khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

TPO - Bày tỏ đồng tình với việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ) nhấn mạnh: Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe