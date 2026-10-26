Bí thư Thành ủy TPHCM: Không để người thiếu năng lực giữ vị trí quan trọng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.

Chiều 26/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy phải lưu ý trong tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng bằng tầm nhìn, định hướng; bằng kiểm tra, giám sát. Chính quyền phải chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để có kết quả cụ thể.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: Thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Theo ông, thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau; không để người có năng lực thiếu cơ hội cũng như không để người thiếu năng lực được giữ những vị trí quan trọng.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh yêu cầu từ nay một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm, được giao quyền thực chất, được kiểm soát hiệu quả và được đánh giá bằng kết quả.

Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Quang yêu cầu bộ máy tinh gọn, ít đầu mối, ít người và giải quyết công việc nhanh hơn, tốt hơn để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Đồng thời, TPHCM thu hút nhân tài bằng cơ chế đãi ngộ, cơ hội cống hiến, quyền được sáng tạo và đặc biệt là có môi trường thành công. Ngoài cơ chế đãi ngộ, điều quan trọng chính là sự tôn trọng và đồng hành của các cộng sự để nhân tài phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, trước mắt, thành phố phải đạt ba mục tiêu của năm 2026, gồm: tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100%. Về lâu dài, tạo ra năng lực phát triển TPHCM tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Ông Trần Lưu Quang gửi gắm đội ngũ cán bộ TPHCM phải đặc biệt lưu ý và chuyển nhận thức thành hành động, ứng xử cụ thể với công việc để thành phố phát triển, để người dân thương yêu và tin tưởng nhiều hơn nhằm hướng đến mục tiêu làm cho chất lượng sống và niềm tin của người dân ngày càng tăng lên.

Cán bộ, nhân viên y tế TPHCM điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trước đó, tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã thông tin chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, được xây dựng trên cơ sở 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Cụ thể là Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.