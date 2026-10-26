TPHCM: Vận động cán bộ đi phương tiện công cộng 2 lần/tuần, đưa vào đánh giá xếp loại hàng năm

TPO - TPHCM yêu cầu các cơ quan hành chính vận động ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng xe buýt, metro hoặc phương tiện công cộng khác tối thiểu hai lần mỗi tuần.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải triển khai phong trào. Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được vận động cam kết, duy trì thói quen sử dụng phương tiện công cộng ít nhất hai lần mỗi tuần.

Đáng chú ý, kết quả sử dụng phương tiện công cộng sẽ được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân. Lãnh đạo các đơn vị được yêu cầu gương mẫu thực hiện để khuyến khích nhân viên tham gia.

Người dân đi tàu metro tại TPHCM.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, giao thông công cộng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại của người dân đô thị. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực này phải đạt trên 95%, toàn bộ lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng số MultiGo.

Về phương tiện, TPHCM phấn đấu đến năm 2027, toàn bộ xe buýt nội thành sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Trước năm 2030, 100% xe buýt và taxi chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng chỉ số hài lòng của hành khách đối với vận tải công cộng lên trên 85%, duy trì tỷ lệ xuất bến đúng giờ trên 95%.

Để thu hút người dân, kế hoạch yêu cầu rà soát, tổ chức lại mạng lưới xe buýt, tăng kết nối với metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng. Mô hình xe buýt gom cỡ nhỏ theo nhu cầu (DRT) sẽ được phát triển để đưa đón khách sâu vào các khu dân cư, giúp người dân tiếp cận phương tiện công cộng trong phạm vi đi bộ từ 300 đến 500 m.

Người dân chờ đón xe tại bến xe buýt Sài Gòn.

Các cơ quan chức năng cũng được giao đẩy nhanh việc bố trí làn đường ưu tiên cho xe buýt trên những trục đường đủ điều kiện; chỉnh trang vỉa hè, nhà chờ, bổ sung mái che và bãi giữ xe cá nhân tại các đầu mối giao thông để người dân thuận tiện chuyển đổi phương tiện.

Giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung thay đổi nhận thức, thói quen đi lại, triển khai chính sách hỗ trợ giá vé và hoàn thiện thanh toán không tiền mặt liên thông trên MultiGo. Giai đoạn 2028-2030, mạng lưới giao thông công cộng sẽ được mở rộng, tích hợp nhiều phương thức vận tải và triển khai vùng phát thải thấp.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Thành phố dự kiến sơ kết phong trào vào quý II/2028 và tổng kết vào quý IV/2030. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.