Triều cường dâng cao giờ tan tầm gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt người dân TPHCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 (rằm tháng 9 âm lịch) đạt mức cao trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt 1,70-1,75m, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,80-1,86m.

Đỉnh triều dự báo xuất hiện ngày mai (27/10). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,88m lúc 19h; trạm Phú An đạt 1,73m lúc 18h và trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17h.

Triều cường thường lên cao vào khoảng 5-7h và 17-19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và trở về nhà, gây ùn tắc, rối loạn giao thông tại nhiều khu vực.