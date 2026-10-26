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Xã hội

Triều cường dâng cao giờ tan tầm gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt người dân TPHCM

Hữu Huy

TPO - Nước từ kênh Tẻ tràn lên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận vào chiều 26/10 khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng trong ngày triều cường rằm tháng 9 âm lịch lên cao.

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Khoảng 16h ngày 26/10, nước từ kênh Tẻ dâng cao, tràn lên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, khiến nhiều đoạn ngập sâu.
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Người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập trong lúc lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm.
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Nước dâng cao, phủ kín mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
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Mực nước kênh Tẻ dâng cao tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn.
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Nước tràn vào các cửa hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.
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Anh Lê Hoài Bảo, người kinh doanh trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết nước bắt đầu dâng lên từ khoảng 15h40 và rút khá chậm. Ảnh: CTV
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Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực bị ngập, người điều khiển xe máy phải cẩn thận tránh những đoạn nước sâu.
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Nước tràn vào khu vực trước các gian hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.
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Gần 18h cùng ngày, nước trên đường Trần Xuân Soạn bắt đầu rút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 (rằm tháng 9 âm lịch) đạt mức cao trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt 1,70-1,75m, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,80-1,86m.

Đỉnh triều dự báo xuất hiện ngày mai (27/10). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,88m lúc 19h; trạm Phú An đạt 1,73m lúc 18h và trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17h.

Triều cường thường lên cao vào khoảng 5-7h và 17-19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và trở về nhà, gây ùn tắc, rối loạn giao thông tại nhiều khu vực.

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#triều cường TPHCM #ngập đường Trần Xuân Soạn #triều cường tháng 10 #đường ngập giờ tan tầm #Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ #ngập Nhà Bè #ngập Thủ Dầu Một

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