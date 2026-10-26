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Kiến nghị gỡ khó để thông đoạn cao tốc Tân Thanh - Đông Khê dịp Tết 2027

Anh Trọng

TPO - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được đẩy nhanh thi công với mục tiêu đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê (dài 62 km) vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn đang bị đe dọa khi nguồn vật liệu còn hạn chế, giải phóng mặt bằng bổ sung chưa hoàn tất.

Theo ghi nhận, hiện toàn bộ công trường dự án dài hơn 121 km đang thi công tổng thể với 132 mũi thi công, nhân lực huy động trải dài trên 3 gói thầu dự án là EC01, EC02, EPC với trên 2.000 người là kỹ sư, công nhân thi công liên tục 3 ca, 4 kíp.

Thông tin tại công trường dự án, ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Tập đoàn Đèo Cả - Doanh nghiệp dự án), cho biết, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính giai đoạn 1 đã bàn giao đủ 833,55ha, đạt 100% trên tổng chiều dài 93km qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Việc di chuyển 401/401 nhà dân và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn thành.Trên công trường, các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công đường, cầu và hầm.

Tuy nhiên, đánh giá về sản lượng, Doanh nghiệp dự án thẳng thắn nhìn nhận, tính đến tháng 10 ở một số gói thầu vẫn chậm so với kế hoạch.

Nêu nguyên nhân, đại diện Doanh nghiệp dự án cho biết, một trong những khó khăn đáng chú ý là nguồn vật liệu xây dựng. Hiện, nguồn đất đắp tại Lạng Sơn cơ bản được cân đối từ khối lượng đào, đắp trên tuyến; tại Cao Bằng, ngoài nguồn đất đào dư, tỉnh đã chấp thuận 6 mỏ đất để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, nguồn đá phục vụ một số lớp bê tông nhựa, đặc biệt là lớp tạo nhám, còn hạn chế, thiếu cục bộ tại một số thời điểm đẩy mạnh thi công.

Theo doanh nghiệp dự án, mỏ đá Khau Đêm tại Lạng Sơn đang cung cấp chủ yếu cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, khiến nguồn cung cho Đồng Đăng - Trà Lĩnh có nguy cơ thiếu trong giai đoạn thi công cao điểm. Nhu cầu vật liệu tăng tại nhiều dự án lớn trong khu vực cũng gây cạnh tranh, có thời điểm làm gián đoạn nguồn cung. Giá xăng dầu tăng mạnh từ tháng 3/2026 tiếp tục làm tăng chi phí vận chuyển và vận hành máy móc.

Về mặt bằng, dù tuyến chính giai đoạn 1 đã được bàn giao đầy đủ, tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ phần diện tích phát sinh bổ sung sau thiết kế cơ sở. Một số vị trí bổ sung ở giai đoạn 2 liên quan bãi đổ thải, mở rộng mái và xử lý sạt trượt cần tiếp tục giải quyết để thi công đồng bộ theo quy mô nền đường 22m.

Để tháo gỡ các khó khăn và nhất là đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê dài khoảng 62km vào phục vụ người dân miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027 sắp tới, doanh nghiệp dự án kiến nghị UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng bổ sung trong tháng 10/2026; hỗ trợ thủ tục nâng công suất, điều chỉnh giấy phép các mỏ đá Lũng Vài, Lũng Làn, đồng thời kiểm soát giá vật liệu không vượt thông báo giá của tỉnh. Doanh nghiệp cũng đề nghị bổ sung hơn 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026 - 2028 để đẩy nhanh thi công.

Hình ảnh hiện trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh:

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Công trường dự án dài hơn 121 km đang thi công tổng thể với 132 mũi thi công, trong đó có đoạn Tân Thanh - Đông Khê sẽ thông xe dịp Tết 2027.
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Nhân lực huy động trải dài trên 3 gói thầu dự án là EC01, EC02, EPC với trên 2.000 người là kỹ sư, công nhân thi công liên tục 3 ca - 4 kíp.
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Công trường dự án đang thi công điểm đầu phía Lạng Sơn.
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Toàn bộ dự án dài 121 km đã hiện hình hài, nhiều đoạn đang thảm nhựa mặt đường.
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Để mở đường cao tốc, nhiều đoạn dự án phải bạt một phần quả đồi
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Với đoạn qua núi đá, dự án phải khoan đường hầm để đi xuyên qua
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Đoạn qua các sông, suối thì làm cầu bê tông
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Khi tuyến chưa thông xe, các hầm, cầu đã xây dựng đang là đường công vụ phục vụ thi công dự án
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Dự án đi qua hầm Đông Khê (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng). Đây là điểm cuối của đoạn Tân Thanh - Đông Khê, dài 62 km sẽ thông xe vào dịp Tết 2027.

Dự án cao tốc Đông Đăng - Trà Lĩnh được khởi công chiều dài toàn tuyến 121 km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Dự án được khởi công ngày 1/1/2024 tiến độ hoàn thành năm 2028. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 26.184 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, trong đó vốn nhà nước chiếm 68,7%; Doanh nghiệp thực hiện dự án Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Tập đoàn Đèo Cả).

Dự án có quy mô thi công hoàn chỉnh: 4 làn xe, hai làn khẩn cấp, nền đường rộng 22 m. Tiến độ dự án đang được đặt mục tiêu: Đoạn Tân Thanh - Đông Khê (62 km) vào khai thác trong năm 2026, hoàn thành phần còn lại của giai đoạn 1 trong năm 2027 - vượt tiến độ khoảng 6 tháng.

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