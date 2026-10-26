Vì sao dự án nghĩa trang hàng chục tỷ đồng ở Huế 6 năm vẫn dang dở?

TPO - Được phê duyệt từ năm 2019 với kỳ vọng mở rộng quỹ đất an táng cho khu vực phía nam TP. Huế, dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng trên đèo Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô, đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.
TPO - Liên quan đến vụ hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh Hồng Ngọc 37, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định xử phạt hành chính cơ sở này tổng số tiền 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng, thanh toán hơn 1 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho nạn nhân.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định nếu kết nối tốt, Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.
TPO - Sà lan chở cần cẩu khi qua gầm cầu đã va vào dầm cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, khiến nhịp giữa cây cầu dây văng này bị lệch khoảng 50-60 cm, cầu phải tạm đóng để đảm bảo an toàn.
TPO - Ngày 26/10, tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, một xe tải bất ngờ bật ngửa cabin khi phanh gấp, sau đó tiếp tục lao xuống dốc, đâm vào nhiều xe máy đỗ ven đường. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.
TPO - Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các cán bộ được điều động bổ nhiệm đều là lãnh đạo cấp sở.
TPO - Trong trận mưa kèm gió lớn ở xã Hợp Minh (Nghệ An), vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện cuốn theo nước, đất đá khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.
TPO - Bày tỏ đồng tình với việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ) nhấn mạnh: Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh.
TPO - Phát hiện nam thanh niên nhảy cầu Rào Trổ rồi chìm dưới dòng nước sâu hơn 3m, anh Nguyễn Hữu Phước đã lao xuống sông, lặn tìm và cứu nạn nhân lên bờ. Hành động dũng cảm của anh vừa được UBND xã Kỳ Thượng biểu dương, khen thưởng.
TPO - Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và đề nghị khởi tố điều tra, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang chỉ đạo rà soát, tham mưu xử lý.
TPO - Dự báo từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn, nơi nhiều nhất có thể vượt 250mm.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/11.
TPO - Là tuyến đường kết nối trung tâm Đà Nẵng đi phố cổ Hội An, mỗi ngày có lưu lượng lớn xe chở du khách qua lại, nhưng tuyến đường ven biển cứ hễ mưa to là ngập tại nhiều điểm.
TPO - “Chúng ta đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết", Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, nói về đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
TPO - Một chiếc xe tải cẩu trong lúc chờ đò sang sông bất ngờ trôi xuống sông Hồng. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ khâu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, mà tích hợp vào thủ tục nghiệm thu xây dựng, vừa giảm thủ tục hành chính, vừa bảo đảm an toàn.
TPO - Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác thương mại, giáo dục, năng lượng và công nghệ, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.