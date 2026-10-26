Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Vì sao dự án nghĩa trang hàng chục tỷ đồng ở Huế 6 năm vẫn dang dở?

Ngọc Văn

TPO - Được phê duyệt từ năm 2019 với kỳ vọng mở rộng quỹ đất an táng cho khu vực phía nam TP. Huế, dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng trên đèo Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô, đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.

tp-1-nghia-trang-truong-dong.jpg
Dự án﻿ nằm cheo leo trên triền ngọn đồi Phú Gia, phía đông hướng ra đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cũ làm chủ đầu tư.
tp-2-nghia-trang-truong-dong.jpg
Giai đoạn 1 dự án được phê duyệt﻿ năm 2019 với diện tích hơn 7,8 ha, quy mô khoảng 4.488 lô mộ cùng hệ thống đường giao thông, cổng, nhà quản trang, chòi nghỉ và bãi đỗ xe. Năm 2022, diện tích quy hoạch được điều chỉnh lên hơn 17 ha.
tp-3-nghia-trang-truong-dong.jpg
Một vướng mắc lớn của quá trình thực hiện dự án là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa hoàn tất khi công trình bắt đầu triển khai từ năm 2020. Theo chủ đầu tư, áp lực giải ngân vốn đầu tư công và di dời mồ mả phục vụ các dự án trọng điểm tại Chân Mây - Lăng Cô khiến một số hạng mục được thi công trước khi hoàn thiện thủ tục theo quy định.
tp-4-nghia-trang-truong-dong.jpg
Dù được phê duyệt từ tháng 10/2019 với thời gian thực hiện 3 năm, dự án sau đó vẫn dang dở kéo dài. Tháng 6/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) mới thông qua chủ trương chuyển mục đích﻿ sử dụng đất rừng, khoản tiền trồng rừng thay thế hơn 2,6 tỷ đồng cũng được chấp thuận.
tp-5-nghia-trang-truong-dong.jpg
Không chỉ vướng các thủ tục, dự án giai đoạn 1 còn đối mặt thách thức từ địa hình đồi dốc. Cuối năm 2025, trên công trường ghi nhận nhiều vị trí taluy âm bị xói lở, đất đá cuốn trôi tạo hàm ếch; một số tuyến đường bê tông xuất hiện vết nứt. Tình trạng này đặt ra yêu cầu phải xử lý kỹ thuật, gia cố mái dốc và bảo đảm an toàn lâu dài cho khu nghĩa trang.
tp-6-nghia-trang-truong-dong.jpg
Theo quyết định ban hành cuối năm 2025 của UBND TP. Huế, dự án nghĩa trang Trường Đồng giai đoạn 2 được điều chỉnh tổng mức đầu tư﻿ từ 30 tỷ đồng xuống 24 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư được thu hẹp, dừng mở rộng khu vực phía tây và tập trung hoàn thiện khu vực phía đông nghĩa trang rộng 4,9 ha. Phương án mới gồm xây dựng 1.345 lô mộ, 1.747 m đường cùng hệ thống thoát nước, cấp nước và các hạng mục phụ trợ.
tp-7-nghia-trang-truong-dong.jpg
Theo thông tin từ chủ đầu tư mới là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các hạng mục chính của giai đoạn 1 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn dài hơn 200 m nối từ Quốc lộ 1 vào khu nghĩa trang vẫn trong giai đoạn hoàn thiện.
tp-8-nghia-trang-truong-dong.jpg
Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư cho biết giai đoạn 2 hiện đạt khoảng 40% tiến độ, với các hạng mục﻿ đang triển khai gồm san nền, mương thoát nước, bậc nước và tường chắn. Lũy kế vốn bố trí là 9,52 tỷ đồng; riêng năm 2026 được bố trí 8 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 6,032 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch vốn năm.
tp-9-nghia-trang-truong-dong.jpg
Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành 50% tổng tiến độ giai đoạn 2 trong năm 2026, tập trung vào hệ thống thoát nước, bậc nước, tường chắn và một số khu vực san nền. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao﻿ đưa vào sử dụng, sớm trước một năm so với kế hoạch.

Xem thêm

#Nghĩa trang Trường Đồng #chậm tiến độ #đèo Phú Gia #Chân Mây - Lăng Cô #chuyển đổi đất rừng #sạt lở taluy #điều chỉnh dự án #giai đoạn 2 #đầu tư công #TP. Huế

Cùng chuyên mục

Lai Châu bổ nhiệm bốn lãnh đạo sở

Lai Châu bổ nhiệm bốn lãnh đạo sở

TPO - Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các cán bộ được điều động bổ nhiệm đều là lãnh đạo cấp sở.

Vòi rồng cuồn cuộn trong mưa ở Nghệ An

TPO - Trong trận mưa kèm gió lớn ở xã Hợp Minh (Nghệ An), vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện cuốn theo nước, đất đá khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

TPO - Bày tỏ đồng tình với việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ) nhấn mạnh: Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nói về đề xuất bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Bộ trưởng Lương Tam Quang nói về đề xuất bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

TPO - “Chúng ta đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết", Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, nói về đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe