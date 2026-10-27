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10 ngày, TPHCM xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Dũng

TPO - Trong 10 ngày (từ ngày 15–25/10), CSGT TPHCM lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tăng cường ghi hình, xử lý xe máy chạy trên vỉa hè.

Ngày 27/10, theo thông tin từ lực lượng CSGT TPHCM, từ ngày 15 đến 25/10/2026, các đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

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CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh minh họa PC08

Đáng chú ý, 2.199 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn trên 0,4 mg/l khí thở, chiếm hơn 42% tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.211 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 962 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.253 trường hợp.

Trên đường thủy, qua kiểm tra 437 lượt phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT tiếp tục kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực gần quán bar, nhà hàng, quán nhậu; kết hợp tuần tra cơ động để phát hiện những trường hợp quay đầu, rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm né tránh kiểm tra.

Cùng với kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng CSGT tăng cường xử lý tình trạng xe máy chạy trên vỉa hè, ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi bộ.

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Lực lượng chức năng ghi hình người tham gia giao thông đi trên vỉa hè. Ảnh PC08

Trong thông tin công bố ngày 26/10, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đang tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý hành vi này. Tình trạng xe máy sử dụng vỉa hè để di chuyển vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là tại khu vực đông người, trường học và khu dân cư.

Bên cạnh xử lý trực tiếp, lực lượng CSGT triển khai ghi hình để xác minh, xử lý vi phạm qua hình ảnh. Theo thông tin của Phòng CSGT, người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 4–6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thông tin, hình ảnh về vi phạm, tai nạn hoặc ùn ứ giao thông có thể phản ánh qua số trực ban Phòng CSGT 0693 187 521 hoặc đường dây nóng 0326 08 08 08 để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

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