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Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, bộ máy của Báo Nhân Dân

Trường Phong

TPO - Theo quyết định của Bộ Chính trị, lãnh đạo Báo Nhân Dân gồm tổng biên tập và không quá 4 phó tổng biên tập. Tổng biên tập là người đứng đầu Báo Nhân Dân, kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Chính trị vừa có quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân.

Theo quyết định, Báo Nhân Dân là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc với báo Nhân Dân, ngày 11/3/2026. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng chính trị, văn hóa của Đảng; là trung tâm tư tưởng, chính luận, lực lượng truyền thông định hướng nhận thức xã hội, định vị những giá trị đúng đắn; là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta và trên không gian mạng; cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử.

Quyết định cũng nêu rõ, Báo Nhân Dân tổ chức xuất bản các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Nhật Bản…), Báo Thời nay, phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội và một số ấn phẩm khác.

Trong số nhiều nhiệm vụ, quyền hạn được nêu trong quyết định, Báo Nhân Dân thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hoá, con người Việt Nam; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Phản ánh kịp thời, trung thực đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kiến nghị, kinh nghiệm, sáng kiến của Nhân dân; tổ chức trao đổi những vấn đề Nhân dân quan tâm; tham gia phát động, phối hợp tổ chức, tuyên truyền, cổ vũ các phong trào, hoạt động của quần chúng theo phân công của cấp có thẩm quyền; góp phần phát huy dân chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, lãnh đạo Báo Nhân Dân gồm tổng biên tập và không quá 4 phó tổng biên tập. Tổng biên tập là người đứng đầu Báo Nhân Dân, kiêm nhiệm vị trí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đơn vị trực thuộc, gồm: Ban Thư ký - Biên tập; Ban Xây dựng Đảng; Ban Chính trị - Ngoại giao; Ban Kinh tế; Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Khoa học - Môi trường; Ban Nhân Dân điện tử; Ban Quản lý Phóng viên thường trú; Ban Chuyên đề; Ban Công nghệ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Trung tâm Phát triển truyền thông; Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam; Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nhân Dân có hệ thống các cơ quan thường trú (văn phòng đại diện) ở các tỉnh, thành phố và hệ thống cơ quan thường trú ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

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