Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế đối mặt đợt mưa lớn mới, có nơi vượt 400mm

Ngọc Văn

TPO - Từ ngày 27/10 đến 5/11, TP. Huế dự báo có mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm do không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế phát đi cảnh báo về gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá... xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới.

tp-c_mua-lon.jpg
Huế dự báo mưa lớn từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm trong những ngày tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 27/10 đến 5/11, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, địa bàn thành phố có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét; trên biển có gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, thường xuyên cập nhật dự báo để kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân phòng tránh.

canh-bao-sat-lo.jpg
Mưa lớn tái diễn gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Huế.

Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức canh gác, kiểm soát tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Đối với khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu bảo đảm an toàn tại công trường xây dựng, giao thông, thủy lợi. Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước hồ, chủ động vận hành theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị phương án từ sớm, sẵn sàng ứng phó với những tình huống thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Xem thêm

#thời tiết Huế #mưa lớn #lượng mưa #lũ quét #sạt lở đất #ngập lụt #gió mạnh trên biển #phòng chống thiên tai

Cùng chuyên mục

Tạm giữ xe cứu thương '4 không'

Tạm giữ xe cứu thương '4 không'

TPO - Ngày 27/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã lập biên bản, tạm giữ một xe cứu thương đang lưu thông trên Quốc lộ 1, do tài xế không có giấy phép lái xe, phương tiện không có giấy kiểm định, không bảo hiểm và không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe