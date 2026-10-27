Huế đối mặt đợt mưa lớn mới, có nơi vượt 400mm

TPO - Từ ngày 27/10 đến 5/11, TP. Huế dự báo có mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm do không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế phát đi cảnh báo về gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá... xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới.

Huế dự báo mưa lớn từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm trong những ngày tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 27/10 đến 5/11, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, địa bàn thành phố có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét; trên biển có gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, thường xuyên cập nhật dự báo để kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân phòng tránh.

Mưa lớn tái diễn gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Huế.

Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức canh gác, kiểm soát tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Đối với khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu bảo đảm an toàn tại công trường xây dựng, giao thông, thủy lợi. Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước hồ, chủ động vận hành theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị phương án từ sớm, sẵn sàng ứng phó với những tình huống thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.