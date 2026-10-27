Vụ Mr Pips: Lâm cảnh nợ nần, gia đình ly tán, bị hại đã tìm đến cái chết nhưng được cứu sống

TPO - Trình bày tại tòa, các bị hại cho biết họ bị người của Mr Pips lừa đảo, chiếm đoạt đến những đồng tiền cuối cùng. Có trường hợp đi vay nợ để nộp vào, mong rút lại được gốc nhưng bị chiếm đoạt hết. Hậu quả gia đình ly tán, tìm đến cái chết để giải thoát.

Gia đình ly tán, muốn tự tử quên sinh

Chiều 27/10, sau khi Viện Kiểm sát công bố xong hơn 200 trang cáo trạng, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội không hỏi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và nhóm đồng phạm mà hỏi bị hại trước.

Trả lời qua màn hình truyền trực tuyến, chị N.T.M. (ở Hà Nội) cho biết đã nộp 10 tỷ đồng vào các sàn của Mr Pips nhưng bị đánh thua sạch, chỉ gỡ được hơn 1 tỷ đồng.

Theo nữ bị hại, khi thua, điều chị bức xúc nhất là nhân viên của Mr Pips tiếp tục liên lạc, dụ dỗ nộp thêm 10 tỷ để "gồng" lỗ và rút tiền gốc. “Lúc này nghe xong tôi biết mình bị lừa, cũng không có tiền để nạp thêm”, chị Nguyễn Thị M. nói.

Trình bày thêm, chị M. khóc nghẹn cho hay, từ khi bị lừa tiền cuộc sống gia đình chị lâm cảnh “lục đục”. Một thời gian sau, cũng vì thiếu tiền, nhiều khoản nợ chồng chất mà bị người thân xa lánh, cái kết cuối là vợ chồng ly hôn.

“Gia đình tôi bán hết nhà, đất và xe để trả nợ không đủ. Thiếu tiền, tôi uống thuốc tự tử quyên sinh nhưng may mắn được người thân cứu. Tôi hơn nhiều bị hại khác là giờ phút này được đứng tại đây trình bày quan điểm của mình. Có nhiều người chết rồi, tiền chưa đòi được”, chị M. nghẹn giọng, mong Tòa xét xử nghiêm các bị cáo.

Chị M. đánh giá, hành vi lừa đảo của Mr Pips và đồng phạm là “táng tận lương tâm”, "ác không khác gì giết người”, đẩy người ta vào đường cùng nhất.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trên bục khai báo.

Bị hại mất tiền do tâm lý muốn gỡ gạc, lấy lại tiền gốc

Tương tự, bị hại Phạm Thị H. M. (ở thành phố Hồ Chí Minh) bị nhân viên của Mr Pips kêu gọi nộp tiền đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

HĐXX gọi chị H. M. đứng dậy trình bày quan điểm nhưng chị mất bình tĩnh. Khi Chủ tọa Trần Nam Hà hỏi “bị mất nhiều tiền thế mà không ý kiến gì à?". Chị M. lúc này "ngập ngừng" nói được người của Mr Pips lừa nộp vào đầu tư hơn 21 tỷ đồng, mới lấy lại hơn 1 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hết.

Từ khi bị lừa đảo, cuộc sống gia đình đảo lộn, vợ chồng ly thân, con nhỏ vì việc của mẹ mà tinh thần học tập đi xuống không thể tập trung được như trước.

Theo chị H. M. toàn bộ số tiền chị nộp đầu tư là đi vay, giờ gia đình lâm cảnh nợ nần phải gồng gánh lãi.

Còn bị hại Võ Văn H. cho hay năm 2021, không rõ người ở đâu lấy được số máy xin kết bạn Zalo và mời ông đầu tư. Ban đầu, họ chụp ảnh gửi cho xem các báo cáo tài chính của doanh nghiệp ở Mỹ, ảnh báo lãi của nhà đầu tư đi trước. Cùng đúng lúc đó là mùa báo cáo tài chính thị trường chứng khoán, ông H. đọc, nghiên cứu rồi quyết định xuống tiền.

Ông H. cho rằng, điểm chung các bị hại bị "lún sâu" thêm là do muốn “gỡ gạc”. Khi nghe nhóm đối tượng nói hãy nạp thêm để gồng lỗ, nạp thêm mới rút được tiền ra. “Chúng tôi nghe và cứ thế nạp, bị cuốn theo lời của họ, cuối cùng mất hết”, ông Võ Văn H. kể.

Trao đổi thêm với PV ngoài hành lang phiên tòa, chị N. (40 tuổi, sống tại Huế) cho biết đã mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào tháng 8/2022. Chị kể, số tiền trên là khoản tích góp của gia đình trong nhiều năm. Vì tin tưởng có thể kiếm thêm lợi nhuận, chị đã giấu chồng mang tiền đi đầu tư mà không lường trước những rủi ro có thể xảy ra.

Đến khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường và nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị N. đã đến Công an TP Huế trình báo, sau đó tiếp tục tìm đến Bộ Công an để phản ánh sự việc. Không chỉ mất khoản tiền lớn, chị N. còn phải đối diện với những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng khi chuyện đầu tư thua lỗ bị phát hiện.

“Số tiền gần 3 tỷ đồng đó là tiền tích góp của gia đình, tôi đã giấu chồng đem đi đầu tư chứng khoán. Khi mọi việc vỡ lở, gia đình lục đục, tình cảm rạn nứt”, chị N. buồn rầu.

Ghi nhận cho thấy, các bị hại đều có quan điểm chung mong tòa xử lý nghiêm các bị cáo và muốn được trả lại tiền lừa đảo cả gốc lẫn lãi.

Theo cáo trạng, trong số gần 1000 bị hại, người mất ít vài chục triệu đồng, người nộp nhiều nhất hơn 35 tỷ đồng và bị chiếm đoạt gần hết.